Alerta por sudestada: crecidas superarán los 3 metros en el Río de la Plata

El Área Metropolitana de Buenos Aires se encuentra bajo alerta por crecidas del Río de la Plata a causa de la sudestada que afecta a la región.

A pesar del buen tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el Servicio de Hidrografía Nacional emitió un alerta por crecidas del Río de la Plata por la sudestada que predomina en la región. Las autoridades advierten extremar cuidados en las zonas ribereñas porteñas y del conurbano norte y sur.

El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación, anunció que este miércoles habrá una fuerte crecida del Río de la Plata que superará los 3 metros en tres puntos clave de medición: Puerto La Plata, Puerto de Buenos Aires y San Fernando.

El Centro de Prevención de Crecidas informó que a las 11 el Río de la Plata alcanzó los 3,1 metros por encima de lo normal en La Plata, estimándose que luego llegue a la misma altitud en Buenos Aires, para luego alcanzar su máxima altitud: 3,2 metros en la localidad de San Fernando.