Nevadas y Zonda este martes en Mendoza: qué zonas se verán afectadas y a partir de qué hora
Desde Contingencias Climáticas anticiparon una jornada parcialmente nublada en Mendoza, con leve ascenso de la temperatura.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 9 de junio una jornada parcialmente nublada en Mendoza, con leve ascenso de la temperatura y probabilidad de Zonda en precordillera y Malargüe. También se anuncian nevadas en alta montaña. La mínima esperada es de 7ºC y la máxima de 14ºC.
Así estará el tiempo este martes en Mendoza
- Viento: circulación de viento norte leve en la franja Este provincial entre las 10:00 y las 18:00. Además, existe probabilidad de viento Zonda leve entre las 13:00 y las 20:00 en la precordillera Sur, precordillera Central, Malargüe y el sur de dicho departamento. Esta situación permanece en evaluación.
- Nubosidad: amanece nublado en toda la provincia. Durante la tarde se observarían mejoras parciales en la zona Este, mientras que el resto del llano permanecería mayormente nublado.
- Alta Montaña: amanece totalmente nublado. A partir de las 16:00 comenzará a instalarse el mal tiempo desde el sector sur de la alta montaña de Malargüe, extendiéndose progresivamente hacia los sectores central y norte. Las nevadas más importantes se esperan en el sector sur, mientras que en los sectores central y norte serían de menor intensidad. Las condiciones persistirían durante la madrugada y toda la jornada del miércoles.
Pronóstico para los próximos días
El miércoles también se presentará parcialmente nublado, con Zonda en Malargüe y nevadas en cordillera. La máxima aumentaría y podría llegar a 16ºC. En tanto que el jueves vuelve a descender la temperatura, con condiciones meteorológicas similares.