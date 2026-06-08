Nevadas y Zonda este martes en Mendoza: qué zonas se verán afectadas y a partir de qué hora

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 9 de junio una jornada parcialmente nublada en Mendoza, con leve ascenso de la temperatura y probabilidad de Zonda en precordillera y Malargüe. También se anuncian nevadas en alta montaña. La mínima esperada es de 7ºC y la máxima de 14ºC.