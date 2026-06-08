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Nevadas y Zonda este martes en Mendoza: qué zonas se verán afectadas y a partir de qué hora

Desde Contingencias Climáticas anticiparon una jornada parcialmente nublada en Mendoza, con leve ascenso de la temperatura.

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Cómo estará el tiempo este martes en Mendoza.

Cómo estará el tiempo este martes en Mendoza.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 9 de junio una jornada parcialmente nublada en Mendoza, con leve ascenso de la temperatura y probabilidad de Zonda en precordillera y Malargüe. También se anuncian nevadas en alta montaña. La mínima esperada es de 7ºC y la máxima de 14ºC.

Así estará el tiempo este martes en Mendoza

  • Viento: circulación de viento norte leve en la franja Este provincial entre las 10:00 y las 18:00. Además, existe probabilidad de viento Zonda leve entre las 13:00 y las 20:00 en la precordillera Sur, precordillera Central, Malargüe y el sur de dicho departamento. Esta situación permanece en evaluación.
  • Nubosidad: amanece nublado en toda la provincia. Durante la tarde se observarían mejoras parciales en la zona Este, mientras que el resto del llano permanecería mayormente nublado.
  • Alta Montaña: amanece totalmente nublado. A partir de las 16:00 comenzará a instalarse el mal tiempo desde el sector sur de la alta montaña de Malargüe, extendiéndose progresivamente hacia los sectores central y norte. Las nevadas más importantes se esperan en el sector sur, mientras que en los sectores central y norte serían de menor intensidad. Las condiciones persistirían durante la madrugada y toda la jornada del miércoles.

Pronóstico para los próximos días

El miércoles también se presentará parcialmente nublado, con Zonda en Malargüe y nevadas en cordillera. La máxima aumentaría y podría llegar a 16ºC. En tanto que el jueves vuelve a descender la temperatura, con condiciones meteorológicas similares.

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El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

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