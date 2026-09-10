El Turismo Nacional vuelve a Mendoza: cuándo es, cuánto cuestan las entradas y dónde se venden

Una de las categorías más importantes del automovilismo argentino aterrizará en la provincia el mes que viene. Los tickets ya están a la venta.

El año pasado, Hebe Casado se subió al podio del campeón mendocino del Turismo Nacional, Julián Santero.

Mendoza volverá a vibrar con el automovilismo nacional con la llegada de una nueva fecha del Turismo Nacional, una de las categorías más importantes y que mostró mayor crecimiento durante los últimos años. El evento se desarrollará el mes que viene y este jueves se pusieron en venta las entradas con diferentes precios, según la ubicación.

A la espera de la posibilidad del regreso del Turismo Carretera, la provincia se posiciona a nivel nacional con la organización de la décima fecha del TN, una categoría que además cuenta con varios pilotos mendocinos.

La APAT (Asociación de Pilotos de Automóviles de Turismo) volvió a elegir a Mendoza para su calendario. La convocatoria, que se desarrollará en el autódromo Ciudad de San Martín, está prevista para el próximo 10 y 11 de octubre, un fin de semana que será largo por el feriado del lunes 12, por lo que se aguarda una importante concurrencia de público.

El Turismo Nacional llega a Mendoza: cómo conseguir las entradas Este jueves, desde la organización del evento dieron a conocer los detalles de la venta de tickets para todos aquellos amantes de los fierros que quieran asistir al circuito esteño.

El circuito Jorge Ángel Pena volverá a vibrar con el Turismo Nacional. Las entradas anticipadas con descuento tienen un valor de 30.000 pesos la general y 60.000 con ingreso a boxes, para ambas jornadas. Por su parte, los boletos que se adquieran directamente en taquilla costarán 45.000 y 80.000. Además, hay diferentes promociones con cuotas sin interés si se compran con tarjetas de crédito. Jubilados y menores de 10 años tendrán acceso gratuito para la general.