El ambicioso anuncio de Leones FC, el equipo de la familia Messi que juega en Primera C

El desembarco de Leones FC en la Primera C significó un cambio de escala para el club de la familia de Lionel Messi , que tiene a su hermano Matías como presidente. La institución de Alvear dejó atrás su etapa exclusivamente vinculada al desarrollo formativo y comenzó a afrontar nuevas necesidades a partir de su incorporación al sistema de competencias de la AFA.

Con apenas poco más de una década de existencia, Leones busca consolidar ese crecimiento con una estructura que acompañe al primer equipo y a sus divisiones juveniles. El club fue fundado el 2 de enero de 2015 y tiene su sede en Alvear, unos 15 kilómetros al sur de Rosario.

Desde sus comienzos, la institución desarrolló un predio con canchas reglamentarias de césped natural y sintético, otro campo de dimensiones reducidas, vestuarios, espacios administrativos, utilería, un resto-bar y sectores verdes. La llegada a una categoría profesional, sin embargo, planteó nuevos desafíos para una entidad que hasta entonces no necesitaba resolver las exigencias propias de una competencia nacional.

En ese escenario, el director deportivo Daniel Quinteros dio a conocer uno de los proyectos más importantes que tiene el club entre manos: la construcción de un estadio propio en Alvear. La iniciativa contempla un escenario multifunción, pensado no solamente para que Leones pueda disputar allí sus partidos como local, sino también para recibir diferentes actividades y espectáculos.

La idea de construir una cancha propia no surgió de manera repentina. En diciembre de 2025, el intendente de Alvear, Carlos Pighín, había confirmado que existían consultas privadas y conversaciones relacionadas con la eventual construcción de un estadio en el Gran Rosario. En aquel momento, sin embargo, todavía no había una ubicación definida ni un proyecto cerrado.

Ahora, el proyecto forma parte de una planificación más amplia que apunta a darle una base cada vez más sólida a la institución. Uno de los principales objetivos es que Leones pueda tener una casa permanente para afrontar su participación en la Primera C, sin depender de otros escenarios para ejercer su localía.

El ambicioso anuncio de Leones FC, el equipo de la familia Messi que juega en Primera C

Video: Instagram @cadena3deportes

Las distintas canchas que utilizó como local

La afiliación directa a la AFA obligó a Leones a resolver dónde disputar sus partidos. Para su primera temporada y durante la primera mitad de 2026, el club eligió el estadio Antonio Di Giácomo, perteneciente a Unión de Arroyo Seco.

El escenario tiene una capacidad cercana a las mil personas y allí se produjo el estreno de Leones como local en la competencia nacional. El 9 de marzo de 2026 recibió a El Porvenir y el encuentro terminó 0-0. La jornada contó con las 330 butacas de la platea ocupadas y alrededor de 750 personas en la popular.

Leones de Rosario FC fue fundado en 2015 por la familia Messi y desde esta temporada juega en la Primera C del fútbol argentino. prensa Leones FC

Desde hace aproximadamente un mes, el equipo trasladó su localía al predio que Newell's posee en Bella Vista. La construcción de un estadio propio permitiría resolver una cuestión que el club arrastra desde su llegada a la categoría y, al mismo tiempo, consolidar su identidad territorial en Alvear.

El proyecto de infraestructura no se limita a la cancha principal. En diciembre de 2025, Pighín también había confirmado la existencia de un plan para sumar categorías menores y construir un microestadio dentro de la estructura que Leones viene desarrollando en la localidad.

Un estadio que busca trascender al fútbol

La propuesta que impulsa la institución contempla un escenario con múltiples usos. Además de los partidos oficiales, la intención es que pueda convertirse en sede de recitales, espectáculos culturales y diferentes eventos deportivos.

Ese perfil permitiría que el futuro estadio tenga actividad durante buena parte del año y que su impacto exceda al primer equipo de Leones. La iniciativa también apunta a generar un espacio de referencia para Alvear y localidades cercanas como Arroyo Seco.

Messi apareció viendo un partido de Leones de Rosario. LPF Play

El crecimiento de las divisiones juveniles es otro de los pilares del proyecto. Durante 2026, más de 550 chicos se acercaron a Leones para realizar pruebas, según informó La Capital. El número refleja el crecimiento que tuvo la estructura formativa desde el ingreso del club al sistema de competencias de la AFA.

Así, Leones FC atraviesa una etapa de expansión que excede los resultados de su primer equipo. Con Matías Messi al frente de la institución, el club busca consolidar su presencia en la Primera C y desarrollar una infraestructura propia que acompañe sus próximos objetivos.