¿Se lo queda Messi? La IA opinó quién debería ganar el Balón de Oro 2026 tras las nominaciones

Con este escenario, desde MDZ Online le consultamos a distintas IA sobre quién es el jugador que más chances tiene de quedarse con el gran premio al mejor jugador del mundo. Entre los favoritos de las inteligencias artificiales aparecen Rodri y Yamal, por lo hecho en el Mundial 2026; aunque también puede haber sorpresas.

La IA más conocida y con más usuarios fue consultada respecto de quién será el futbolista que se quede con el gran premio. La respuesta fue contundente y arrancó con sorpresas ya que dio como ganador al delantero inglés Harry Kane.

ChatGPT comentó que basó su respuesta en las estadísticas que mostró el delantero del Bayern Múnich e Inglaterra siendo goleador en sus equipos, clave para avanzar de instancias en Champions League y Mundial 2026. Aunque Kane no ganó más que la Bundesliga, esta IA lo da como el ganador.

En el podio también consideró la posibilidad de que ganara Rodri, mediocampista de Manchester City (hoy en Barcelona) y capitán de España en el Mundial 2026. Vale aclarar que Rodri fue consagrado como el mejor jugador de la Copa del Mundo. El tercer lugar lo obtuvo Lamine Yamal.

¿Y Messi? Para ChatGPT nunca se puede descartar al mejor de la historia, aunque en el ránking quedó cuarto.

Quién gana el Balón de Oro para Gemini

La IA de Google, más conocida como Gemini, también fue contundente y contestó que el ganador del Balón de Oro será Rodri. Para dar esta respuesta, Gemini sostuvo que el Mundial 2026 es lo que más pesa a la hora de entregar el premio y por eso el español debería alzarlo en esta edición.

En el podio quedaron Killyan Mbappé, que se coronó como el máximo goleador en mundiales y ese es su mérito ya que no logró títulos en la temporada; y el tercer lugar lo alcanzó Lamine Yamal.

Quién ganará el Balón de Oro para Grok

Para la IA de la red social X, el ganador del Balón de Oro será Harry Kane. La inteligencia artificial de Elon Musk destacó que la estadística está a favor del delantero (hizo 73 goles en 65 partidos) y los motores de búsqueda lo ponen primero también en las casas de apuestas, según Grok.

El podio lo comparten entre Lamine Yamal y Rodri. Dejando a Lionel Messi, Mbappé o Dembelé fuera de la discusión.

Quién ganará el Balón de Oro para Claude

Para la IA que más avances ha tenido en el último tiempo de la mano de Antrhopic, el ganador del Balón de Oro será Killyan Mbappé, pese a no haber cosechado títulos en el Real Madrid pero con su récord de goles en mundiales todavía muy fresco.

El segundo lugar se lo entregó a Haaland por su actuación en Manchester City y de buen Mundial 2026 con Noruega eliminando a Brasil. Mientras que el tercero se lo entregó a Vinicius Jr.

Cuándo se entregará el Balón de Oro y dónde

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se desarrollará el próximo 26 de octubre y tendrá la particularidad de realizarse en Londres, Inglaterra. Este año es especial porque por primera vez no se hace en París, sino en Londres, como homenaje a Stanley Matthews, el primer ganador del premio en 1956.

Para los argentinos, Messi es uno de los máximos candidatos a quedarse con su noveno Balón de Oro por lo hecho en el Mundial 2026 y también está en la lista Lautaro Martínez. ¿Habrá sorpresas o la IA acertó al ganador?