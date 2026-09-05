Con un doblete de Lautaro Martínez, el Inter se lo dio vuelta al Napoli y le ganó 3-2 en un partidazo

Napoli ganaba 2-0 en Milán con goles de Höjlund y Politano, pero el Inter remontó de manera agónica por los tantos de Thuram y Lautaro Martínez por duplicado.

El Inter de Milán y el Napoli demostraron este sábado por qué han sido durante los últimos años dignos campeones de la Serie A, en un encuentro frenético que terminó 3-2 en San Siro tras un intercambio constante, que volvió a tener a Lautaro Martínez como héroe nerazzurro en el último minuto.

Primera gran cita del campeonato hasta el momento con un duelo entre gigantes. Los cuatro últimos Scudettos llevan el sello interista y partenopeo, dos para cada uno, con un año de alternancia entre sí. Hace tiempo que este partido puede considerarse el gran clásico de la liga italiana. Así lo bautizó la prensa y así lo viven los hinchas, después de varias temporadas en las que la Juventus y el Milan quedaron lejos de la pelea por el título. Y el partido estuvo, precisamente, a la altura de las expectativas.

El primer gol de Lautaro Martínez para el descuento del Inter ESPN El encuentro arrancó con un Inter, en sus primeros momentos, decidido a dejar claro por qué es el rival a batir esta temporada. Aunque le ocurrió como en la pasada jornada contra el Cagliari, que no logró transformar, en los primeros compases, su dominio en goles. El conjunto local llevó la iniciativa al principio, se instaló en el campo del equipo dirigido por Massimiliano Allegri, pero no fue eficaz en los últimos metros. La dupla Lautaro Martínez-Pio Esposito apunta maneras, pero necesita todavía carburar.

El Napoli despertó, demostró por qué también es uno de los rivales a batir y respondió con una intensidad que impidió al Nerazzurro controlar la posesión. La primera parte fue la antesala de lo que vendría en la segunda. Unos primeros cuarenta y cinco minutos de ocasiones en ambas áreas y en las que los guardametas también se lucieron. Tras el paso por vestuarios, el elenco visitante salió más despierto y metió dos goles en tres minutos.

Matteo Politano abrió el marcador en el minuto 49 y, apenas tres minutos después, Rasmus Hojlund amplió la ventaja. El Inter prácticamente no tuvo tiempo ni de reaccionar entre un tanto y otro, pero sí lo hizo después. No le desmoralizó el gol a los de Cristian Chivu, que se volcaron arriba y lograron recortar distancias a los tres minutos. Con el líder, Lautaro Martínez, como autor del primer gol.