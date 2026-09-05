Tras confirmarse su estadía, Julián Álvarez volvió a jugar con el Atlético de Madrid, que perdió 3-0

El Athletic Club de Bilbao goleó al Atlético en el San Mamés. Julián Álvarez y el Cuti Romero, que tuvo su debut, fueron suplentes y entraron en el complemento.

Tras finalizar la gran novela del mercado de pases y confirmarse que se queda en el club, Julián Álvarez volvió a jugar con el Atlético de Madrid. Lamentablemente, no fue el regreso más feliz a las canchas, ya que su equipo perdió 3-0 contra el Athletic Club de Bilbao por la fecha 3 de LaLiga.

Tanto él como Cristian Romero, que tuvo su debut oficial en el cuadro rojiblanco (hoy vestido de gris), fueron suplentes en la casa del elenco vasco, el San Mamés, y presenciaron desde el banco cómo el local se ponía en ventaja por 2-0 en el arranque del segundo tiempo con los goles de Nico Williams al minuto 46 y Robert Navarro a los 48'.

Julián Álvarez y el Cuti Romero ingresaron en el segundo tiempo ESPN Al ver que sus dirigidos no reaccionaban, Diego Simeone decidió meter mano en la formación e hizo un cuádruple cambio a los 58' para tratar de remontar el partido. En el mismo ingresaron la Araña y el Cuti, así como Arnau Ortiz y Koke, mientras que salieron Giuliano Simeone, Ademola Lookman, Morten Hjulmand y Lee Kang-in.

Si bien con Álvarez y Romero en cancha el Colchonero mejoró su actuación, tuvo más la pelota y generó más ocasiones, no encontró los espacios para descontar. Por el contrario, cuando moría el encuentro, a los 90', Oihan Sance terminó sentenciando el 3-0 final para los Leones.

Julián y el Cuti fueron al banco e ingresaron al minuto 58. EFE Fue un fuerte cachetazo para el Atlético, que no pudo aprovechar la derrota del Real Madrid para superarlos en la tabla y suma ahora 7 puntos, producto de 2 triunfos, 1 empate y 1 caída. El próximo domingo, visitará a la Real Sociedad por la fecha 5 de LaLiga, pero antes, el miércoles, deberá viajar a Inglaterra para enfrentar al Liverpool en Anfield en el primer partido de la primera fase de la Champions League.