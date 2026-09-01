Fin de la novela: Julián Álvarez se queda en el Atlético de Madrid, que negocia por otro campeón del mundo con Argentina

Julián Álvarez continuará jugando esta temporada en el Atlético de Madrid, que quiere sumar otro futbolista de la Scaloneta antes de que cierre el mercado.

Julián Álvarez fue el protagonista de la novela más grande del mercado de pases europeo. Él dejó bien en claro desde el Mundial que su "sueño" era jugar en el Barcelona y el cuadro catalán hizo todo lo posible por ficharlo, pero el Atlético de Madrid se mantuvo firme en su postura de no venderlo a los blaugranas.

En el medio apareció el Arsenal con una jugosa oferta que convenció al Colchonero, pero que fue rechazada por el propio futbolista, ya que no quería volver a Inglaterra y deseaba permanecer en España, pese a que su relación con la dirigencia y la hinchada rojiblanca quedó completamente rota por los constantes idas y vueltas.

Julián Álvarez volvió a entrenarse con el Atlético de Madrid. @Atleti Con el Barça dándose de baja de las negociaciones y su negativa de ir a los Gunners, este domingo la Araña regresó a los entrenamientos con el Atleti después de ausentarse durante algunos días por una indisposición. Y ya con el cierre del libro de pases fijado este martes 1 de septiembre, se confirmó en las últimas horas que continuará en el club madrileño por esta temporada.

Tras perderse el último partido, todo apunta a que volverá a la acción este sábado en el duelo contra el Athletic Club de Bilbao por la fecha 4 de LaLiga. Ahora Julián Álvarez tendrá la difícil tarea de recomponer el vínculo con la hinchada, aunque contará con el apoyo de varios de sus compañeros de la Selección argentina, como Cuti Romero, Giuliano Simeone, Juan Musso ¿y otro campeón del mundo con la Scaloneta?

Atlético de Madrid va por Nicolás Tagliafico Tagliafico es pretendido por el Atlético de Madrid y la Juventus. @OL A horas de que cierre el mercado, el Atlético de Madrid busca sumar un último refuerzo y el jugador que tiene en la mira es Nicolás Tagliafico, hoy en el Olympique de Lyon, pero que no ve con malos ojos cambiar de aires y que se encontraba negociando para irse a la Juventus.