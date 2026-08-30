Barcelona se aleja de Julián Álvarez y avanza por otro delantero sudamericano

El argentino era la primera opción para el ataque, pero la negativa del Atlético llevó al club catalán a buscar una alternativa.

El Barcelona tenía a Julián Álvarez como su principal objetivo para reforzar el centro del ataque, pero la postura del Atlético de Madrid frustró las gestiones en este mercado de pases. Ante la imposibilidad de concretar la operación por el delantero argentino, el club catalán aceleró por una alternativa de experiencia en la Premier League.

La entidad azulgrana avanzó en las últimas horas por Gabriel Jesús, delantero brasileño del Arsenal, en una negociación que estaría próxima a cerrarse. El atacante de 29 años podría convertirse en uno de los últimos movimientos del Barcelona antes del cierre del mercado de verano.

Según la prensa española, el acuerdo entre ambos clubes contempla un pago cercano a los 10 millones de euros más variables. La negociación está lo suficientemente avanzada como para que Gabriel Jesús pueda viajar a Barcelona y completar los trámites correspondientes antes del martes 1 de septiembre, fecha en la que finalizará la ventana de transferencias.

La situación de Julián Álvarez Julián Álvarez había sido definido como el ‘plan A’ por Hansi Flick y el director deportivo del Barcelona, Anderson Luis de Souza ‘Deco’. Las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres dejaron al equipo sin dos de sus principales alternativas ofensivas y convirtieron la incorporación de un delantero centro en una de las prioridades de la dirigencia.

Sin embargo, el Atlético de Madrid no aceptó negociar por el argentino. Esa postura obligó al Barcelona a modificar su estrategia y buscar una solución inmediata para el puesto, con Gabriel Jesús como la opción que finalmente tomó fuerza durante los últimos días de la ventana de fichajes.