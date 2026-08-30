Barcelona se aleja de Julián Álvarez y avanza por otro delantero sudamericano
El argentino era la primera opción para el ataque, pero la negativa del Atlético llevó al club catalán a buscar una alternativa.
El Barcelona tenía a Julián Álvarez como su principal objetivo para reforzar el centro del ataque, pero la postura del Atlético de Madrid frustró las gestiones en este mercado de pases. Ante la imposibilidad de concretar la operación por el delantero argentino, el club catalán aceleró por una alternativa de experiencia en la Premier League.
La entidad azulgrana avanzó en las últimas horas por Gabriel Jesús, delantero brasileño del Arsenal, en una negociación que estaría próxima a cerrarse. El atacante de 29 años podría convertirse en uno de los últimos movimientos del Barcelona antes del cierre del mercado de verano.
Según la prensa española, el acuerdo entre ambos clubes contempla un pago cercano a los 10 millones de euros más variables. La negociación está lo suficientemente avanzada como para que Gabriel Jesús pueda viajar a Barcelona y completar los trámites correspondientes antes del martes 1 de septiembre, fecha en la que finalizará la ventana de transferencias.
La situación de Julián Álvarez
Julián Álvarez había sido definido como el ‘plan A’ por Hansi Flick y el director deportivo del Barcelona, Anderson Luis de Souza ‘Deco’. Las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres dejaron al equipo sin dos de sus principales alternativas ofensivas y convirtieron la incorporación de un delantero centro en una de las prioridades de la dirigencia.
Sin embargo, el Atlético de Madrid no aceptó negociar por el argentino. Esa postura obligó al Barcelona a modificar su estrategia y buscar una solución inmediata para el puesto, con Gabriel Jesús como la opción que finalmente tomó fuerza durante los últimos días de la ventana de fichajes.
La situación no significa que el club catalán haya descartado definitivamente a Julián Álvarez. De acuerdo con la información publicada en España, Barcelona mantiene su interés en el delantero argentino y podría volver a intentar su incorporación en el futuro, especialmente después de que el propio futbolista manifestara durante este verano su intención de dejar el Atlético de Madrid y su preferencia por continuar su carrera en el conjunto azulgrana.
Gabriel Jesús, la alternativa de Barcelona para el ataque
Formado en Palmeiras, Gabriel Jesús cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol europeo, con pasos por Manchester City y Arsenal. En total, marcó 127 goles en sus 359 partidos en ambos clubes: 95 en 236 encuentros con el conjunto de Manchester y 32 en 123 apariciones con el equipo londinense.
Arsenal había pagado algo más de 50 millones de euros por su incorporación en el verano de 2022, cuando el brasileño dejó Manchester City. Ahora, Barcelona podría incorporarlo por una cifra considerablemente menor.
Su etapa en Londres estuvo condicionada por una grave lesión. En enero de 2025 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y, después de su recuperación, disputó 27 partidos durante la última temporada, en los que marcó seis goles.
Para Barcelona, su llegada permitiría resolver de manera inmediata una necesidad del plantel, pero no modificaría la consideración que existe sobre Julián Álvarez. El argentino continuará como uno de los nombres que interesan al club, mientras la entidad catalana intenta cerrar ahora una operación que le permita cubrir el puesto que quedó vacante en su ataque.