Julián Álvarez juega su última carta para presionar al Atlético de Madrid, que sacó un comunicado durísimo

Julián Álvarez no tiene ninguna intención de quedarse en el Atlético de Madrid, y el club volvió a expresarse de manera oficial y apuntar contra el Barcelona.

A días del cierre del mercado de pases, la novela entre Julián Álvarez, el Atlético de Madrid y el Barcelona todavía tiene más capítulos para ofrecer. El elenco rojiblanco ya ha manifestado en incontables oportunidades su negativa de venderle al blaugrana, pese a la insistencia de los catalanes y los expresos deseos del jugador.

Aún así, la institución colchonera está abierta a una transferencia del ex River a un club que no se rival directo -como los Culés- y hasta no ve con malos ojos la jugosa oferta del Arsenal de Londres. Pero la Araña no quiere saber nada con irse a Inglaterra, ya que allí no podrá trasladar a su familia por cuestiones de visado, problema que no tiene en España.

Julián Álvarez volvió a faltar de los entrenamientos Julián Álvarez se ausentó de los entrenamientos del Atlético de Madrid por segundo día consecutivo. EFE En medio de este torbellino, no pasó por alto la ausencia la Bestia de Calchín en el entrenamiento matutino del miércoles. Según indicaron desde el club, se debió a una indisposición. Y 24 horas después, la historia volvió a repetirse, ya que esté jueves volvió a faltar por segundo día consecutivo con la misma justificación.

La reiteración del episodio se inscribe en el enojo que mantiene el goleador de 26 años con la dirigencia, que desde que volvió del Mundial y fue al banco de suplentes y acató la orden de no acercarse con el equipo a saludar a los hinchas que lo habían repudiado todo el encuentro. Lejos de darse por vencido y mostrarse predispuesto a quedarse al menos media temporada más, parece haber optado por la "rebeldía" y hacer manifiesto con cada gesto sus intenciones de irse.

En ese sentido, el Atlético sacó en las últimas horas un nuevo y duro comunicado a nombre de Consejo de Administración del club en el que expresa "su absoluto respaldo a la decisión de no negociar el traspaso de Julián Álvarez al Fútbol Club Barcelona", aduciendo que el cuadro catalán "no ha cumplido con los requisitos éticos, profesionales y de respeto". "Estamos convencidos de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores", concluye el texto.