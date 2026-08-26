El presidente de Barcelona rompió el silencio sobre Julián Álvarez y hubo respuesta fulminante del Aleti
Luego del faltazo al entrenamiento, Joan Laporta habló públicamente y reafirmó el interés por Juan Álvarez. Desde Madrid, ya cansados, volvieron a ser terminantes.
La situación de Julián Álvarez está que arde y no para de sumar capítulos explosivos. El delantero argentino se ausentó este miércoles al entrenamiento del Atlético de Madrid y, horas más tarde, desde Barcelona salieron a jugar fuerte en la voz de Joan Laporta.
Laporta habló de Julián Álvarez y la oferta del Barcelona
El presidente blaugrana apareció en un video difundido por las redes oficiales del club, una modalidad poco habitual para referirse a una negociación de este calibre, y fue directo al hueso sobre el interés por la Araña: “Estamos muy interesados en el jugador y nos gustaría que nuestra oferta sea aceptada”.
El mandatario, además, dejó en claro que la propuesta seguirá sobre la mesa hasta el último día del mercado de pases y mandó un mensaje concreto para sus pares del Aleti. “Con todo el respeto por el Atlético de Madrid, si están dispuestos a vender durante esta ventana de transferencias, estaremos dispuestos a comprar al jugador en relación a la oferta que les propusimos”, expresó.
El Atlético de Madrid recogió el guante con un comunicado claro y tajante
Las palabras de Laporta no hicieron más que mover el avispero y en Madrid, lógicamente, cayeron pésimas. De hecho, no tardó en llegar la respuesta del Colchonero, la cual fue revelada por Marca. “Se está victimizando al jugador, pero la única víctima del caso Julián somos nosotros”, sostuvieron desde el club.
El Atlético apuntó todos los cañones contra el Barcelona y lo responsabilizó por un conflicto que pareciera ser irreversible. “Nos han perjudicado económicamente y socialmente", disparó la institución. Y, por si quedaban dudas, volvieron a ser terminante con el futuro de Julián: "Esta situación no va de dinero, va de dignidad. Hay un 0% de probabilidades de venderlo al Barça”.