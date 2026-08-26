El presidente de Barcelona rompió el silencio sobre Julián Álvarez y hubo respuesta fulminante del Aleti

La situación de Julián Álvarez está que arde y no para de sumar capítulos explosivos. El delantero argentino se ausentó este miércoles al entrenamiento del Atlético de Madrid y, horas más tarde, desde Barcelona salieron a jugar fuerte en la voz de Joan Laporta.

Laporta habló de Julián Álvarez y la oferta del Barcelona El presidente blaugrana apareció en un video difundido por las redes oficiales del club, una modalidad poco habitual para referirse a una negociación de este calibre, y fue directo al hueso sobre el interés por la Araña: “Estamos muy interesados en el jugador y nos gustaría que nuestra oferta sea aceptada”.

El mandatario, además, dejó en claro que la propuesta seguirá sobre la mesa hasta el último día del mercado de pases y mandó un mensaje concreto para sus pares del Aleti. “Con todo el respeto por el Atlético de Madrid, si están dispuestos a vender durante esta ventana de transferencias, estaremos dispuestos a comprar al jugador en relación a la oferta que les propusimos”, expresó.

Laporta rompió el silencio sobre Julián Álvarez. Video: ESPN El Atlético de Madrid recogió el guante con un comunicado claro y tajante Las palabras de Laporta no hicieron más que mover el avispero y en Madrid, lógicamente, cayeron pésimas. De hecho, no tardó en llegar la respuesta del Colchonero, la cual fue revelada por Marca. “Se está victimizando al jugador, pero la única víctima del caso Julián somos nosotros”, sostuvieron desde el club.