La fuerte decisión del Barcelona con Julián Álvarez en plena novela con el Atlético de Madrid

Barcelona parece haber elegido una estrategia para afrontar los últimos días del mercado de pases : esperar por Julián Álvarez antes que modificar su objetivo. El delantero argentino continúa siendo la opción que más interesa al club catalán para reforzar su ataque y, ante las dificultades para sacarlo del Atlético de Madrid , la dirigencia no tendría previsto avanzar por otro jugador en esa posición.

La información fue publicada por el diario deportivo español Marca, que señaló que Hansi Flick y Deco acordaron no incorporar a otro delantero si finalmente no consiguen concretar el fichaje de la Araña. Solo una oportunidad excepcional sobre el cierre de la ventana podría hacer cambiar esa postura.

El escenario no es sencillo para Barcelona: Atlético de Madrid mantiene cerrada la puerta a una negociación con rivales directos. El club rojiblanco considera al argentino una pieza central de su proyecto y no quiere desprenderse de él.

La situación deportiva del delantero también contribuye a alimentar los rumores sobre su futuro. En el último encuentro ante Villarreal, Julián fue objeto de constantes silbidos y abucheos por parte de los aficionados del Atlético, en un episodio que dejó en evidencia su tensa relación con la hinchada.

Pese al clima adverso, el atacante continúa formando parte del plantel dirigido por Diego Simeone. Su salida, por ahora, depende de que aparezca una propuesta capaz de modificar la postura del Atlético y, sobre todo, de que el jugador pueda avanzar hacia el destino que pretende.

Julián Álvarez continúa en la mira de Barcelona mientras Atlético de Madrid sostiene su negativa a negociar al delantero argentino.

En ese contexto aparece Arsenal. Según informó el periodista Fabrizio Romano, representantes del club inglés se reunieron con el entorno de Julián y también mantuvieron conversaciones con Atlético de Madrid. El equipo de la Premier League busca conocer las condiciones necesarias para intentar avanzar por el delantero.

La prioridad de Julián

La aparición del conjunto londinense suma una alternativa concreta para el argentino, aunque su postura sería un obstáculo para esa operación. Julián Álvarez tendría decidido que su prioridad es Barcelona y no contemplaría con entusiasmo un regreso a Inglaterra.

De esta manera, las últimas jornadas del mercado de pases tendrán al delantero argentino como uno de los principales protagonistas. Barcelona parece dispuesto a esperar por él antes que fichar a otro atacante, Arsenal comenzó a explorar la posibilidad de contratarlo y Atlético de Madrid continúa firme en su intención de retenerlo.

Por ahora, el futuro del ex River permanece abierto. La definición dependerá de si Barcelona consigue destrabar una negociación que, hasta el momento, Atlético de Madrid no está dispuesto a iniciar.