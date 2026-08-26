Boca lo compró por US$ 2.500.000, no rindió, estuvo 514 días sin jugar y ahora la rompe en su nuevo club

Relegado en la consideración, Boca lo mandó a préstamo al fútbol exterior y necesitó un puñado de partidos para convertirse en figura. De quién se trata.

Martegani se fue de Boca hace semanas y ya es figura en su nuevo club.

Hay miles de casos en Boca Juniors de jugadores que llegaron al club con la expectativa alta y, en poco tiempo, terminaron yéndose del club sin pena ni gloria. Uno de ellos es Agustín Martegani, quien además cuenta con una historia muy particular.

Hace dos años, el volante ofensivo había llegado desde San Lorenzo a cambio de US$ 2.500.000, pero nunca consiguió afirmarse: con el correr de los meses quedó completamente relegado. En una muestra de lo difícil que fue su etapa en la Ribera, estuvo 22 partidos sentado en el banco sin ingresar y en otras oportunidades ni siquiera fue convocado.

El dato que grafica su caída es contundente: Martegani pasó 514 días sin sumar un solo minuto oficial. Su última presentación con Boca había sido el 22 de febrero de 2025, en el triunfo 2-1 frente a Aldosivi. En ese contexto, su oportunidad apareció lejos de Argentina.

Martegani, de ser borrado por Boca a imprescindible en el DIM El zurdo de 26 años fue parte de la limpieza que hizo el Xeneize en este mercado de pases y se recaló a préstamo a Independiente Medellín, donde pasó de ser un futbolista prácticamente olvidado a convertirse en una de las piezas que más entusiasman a los hinchas colombianos.

Agustín Martegani ya es figura en Independiente Medellín. Foto: Juan Antonio Sánchez Su estreno se produjo ante Vasco da Gama, en un 2-2 por los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Y desde entonces empezó a recuperar algo que había perdido en Boca: continuidad.