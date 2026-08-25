El jugador con pasado en la Selección argentina que Boca tiene en la mira para reforzar la defensa

El marcador central aparece como una segunda opción para Boca, que tiene como prioridad al defensor de Argentinos Juniors, Francisco Álvarez.

Boca busca reforzar la defensa y ya tiene un nombre que aparece como una opción si no prospera la negociación por Francisco Álvarez.

Boca Juniors continúa buscando un marcador central para reforzar el plantel y, detrás de Francisco Álvarez, apareció un nombre con experiencia europea y pasado en la Selección argentina: Nehuén Pérez. El defensor de Porto es seguido por el Xeneize como una alternativa en caso de que no avance la negociación por el zaguero de Argentinos Juniors.

Álvarez es actualmente la prioridad de Rodolfo Arruabarrena, pero su llegada no resulta sencilla. El defensor tiene una cláusula de salida cercana a los 7 millones de dólares y, por ahora, no hubo contactos directos entre Boca y el futbolista. Después del empate ante Lanús, el propio jugador reconoció que conoce los rumores, aunque aseguró que nadie se comunicó con él.

Nehuén Pérez, una alternativa con experiencia europea Nehuén Pérez cuando fue convocado a la Selección argentina por Scaloni para la previa del Mundial 2022. Nehuén Pérez / Instagram Ante ese escenario, Pérez aparece como una opción que reúne varias características buscadas por el cuerpo técnico. El defensor de 25 años cuenta con experiencia en Europa, donde pasó por Atlético de Madrid y Udinese antes de llegar a Porto, y además integró la Selección argentina durante las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Pérez perdió terreno en la consideración del conjunto portugués después de una lesión. En las primeras tres fechas de la Primeira Liga tuvo participación en todos los encuentros, aunque solamente fue titular en uno. Esta situación podría abrir la puerta a una negociación y en Boca consideran que un préstamo podría resultar una alternativa más accesible que la operación por Álvarez.