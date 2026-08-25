Boca lo compró por US$ 3.000.000, Aruabarrena lo "borró" y ahora se va a otro grande de Argentina

A días del cierre definitivo del mercado, Boca acordó desprenderse de un futbolista que no era tenido en cuenta. ¿El detalle? Se lo cedió a otro equipo grande.

El mercado de pases sigue dejando movimientos entre los grandes del fútbol argentino. En esta ocasión, Boca y Racing, que se enfrentaron el domingo pasado y empataron 1-1 en el Cilindro, terminaron de acordar una operación que se cocinó a fuego lento: el préstamo de Juan Barinaga.

Con la llegada de Leandro Lozaño y la aparición del juvenil Dylan Gorosito, el lateral derecho de 25 años había perdido muchísimo terreno en la consideración de Rodolfo Arrubarrena: pasó de ser habitual titular a la tercera opción para el puesto. Por eso, no dudó y aceptó mudarse a Avellaneda.

Barinaga es nuevo jugador de Racing: Boca lo cede por un año Luego de la revisión médica y la posterior firma de contrato, Barinaga se pondrá a las órdenes de Juan Pablo Vojvoda para ocupar el lugar que dejó vacante Gastón Martirena, quien seguirá su carrera en Nacional de Uruguay (también a préstamo). Y el dato no es menor: la ida del defensor uruguayo fue la clave para concretar la negociación con Boca.

Juan Barinaga se va de Boca: seguirá su carrera en Racing. Fotobaires La Academia, además, tendrá la posibilidad de quedárselo de manera definitiva. El acuerdo con el club de la Ribera contempla una opción de compra de US$2.500.000 por el 100% de su pase. Es decir, si su nivel convence, Racing podría ejecutarla en junio de 2027, cuando venza el plazo de la cesión.