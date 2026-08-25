Irónico, Di María reveló el motivo de su provocador gesto a los hinchas de Corinthians en Brasil: "Les mostré que..."

Tras su doblete que rescató a Central ante Talleres, Ángel Di María habló del enorme tatuaje que exhibió en San Pablo y lanzó un comentario muy peculiar.

Di María y un gesto que dio que hablar en la cancha de Corinthians por la Libertadores.

Rosario Central quedó eliminado de la Copa Libertadores, pero el cruce ante Corinthians dejó una imagen, o mejor dicho un video, que trascendió el resultado. Después del empate 2-2 ante Talleres, Ángel Di María fue consultado por una particular escena que había protagonizado días atrás en Brasil y, lejos de bajar la espuma, respondió con una dosis de ironía.

El episodio se dio durante la revancha en Brasil. Mientras recibía gritos e insultos por parte de los hinchas del Timao, el ídolo canalla no se quedó de brazos cruzados: se levantó del césped y le dio un par de palmaditas a su pierna derecha, casualmente donde llevaba tatuada una gigantografía de la Copa del Mundo.

X @TNTSportsAR El gesto generó todo tipo de comentarios en redes sociales y, tras el partido en Córdoba, llegó el momento de explicar qué había querido decir con aquella reacción. La respuesta Di María sorprendió por lo simple y, sobre todo, por el tono con el que la entregó.

La frase de Di María que hizo estallar a los periodistas "Les mostré que tengo buenos cuádriceps, nada más", soltó Fideo, provocando las risas de los periodistas que estaban en zona mixta. Así, dejó en claro que no había sido una reacción de enojo hacia los simpatizantes brasileños, aunque tampoco negó que no haya querido provocarlos.

Más allá de la anécdota, Di María tuvo una noche decisiva frente al Talleres de Sampaoli. Apareció dos veces para marcar un doblete, rescató un puntazo que parecía perdido en el Kempes y volvió a demostrar que está más vigente que nunca.