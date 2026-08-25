Tras caerse su pase al Santos, Martirena se va de Racing: jugará a préstamo en otro grande de Sudamérica

Gastón Martirena, campeón de la Sudamericana y la Recopa con la Academia, se va del club tras tres temporadas para jugar en un tricampeón mundial.

Gastón Martirena se va de Racing y jugará en un gigante de Sudamérica a préstamo.

Gastón Martirena finalmente dejará de ser jugador de Racing. Después de varias idas y vueltas durante el mercado de pases, el lateral derecho llegó a un acuerdo para continuar su carrera en Nacional de Uruguay y cerrará así una etapa de tres temporadas en la Academia, donde fue una pieza importante en la conquista de dos títulos internacionales.

Según informó el periodista Germán García Grova, Nacional llegó a un acuerdo con Racing para concretar el préstamo del defensor uruguayo. La cesión tendrá una duración de un año y medio, hasta el 31 de diciembre de 2027, y el conjunto de Montevideo contará además con una opción de compra a su favor.

#Nacional se refuerza con Gastón Martirena



Préstamo hasta 31/12/2027 con cargo y opción de compra desde #Racing. pic.twitter.com/Vl6ROgqCv2 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) August 24, 2026 Gastón Martirena es nuevo jugador de Nacional de Uruguay La salida de Martirena también le permite a Racing liberar un cupo para incorporar antes del cierre del mercado de pases. La ventana de transferencias finalizará el próximo miércoles 2 de septiembre y, en este contexto, la dirigencia de la Academia ya avanzó para cumplir con uno de los pedidos de Juan Pablo Vojvoda.

El elegido para reemplazarlo es Juan Barinaga. Racing llegó a un acuerdo con Boca para incorporar al lateral derecho a préstamo por una temporada, con una opción de compra fijada en 2,5 millones de dólares. De esta manera, Vojvoda tendrá rápidamente una alternativa para cubrir una posición que quedó vacante tras la partida de Martirena.