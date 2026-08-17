Racing quiere a un jugador relegado en Boca y no es Milton Giménez: la postura de Riquelme

Racing puso los ojos en un jugador del cuadro de la Ribera que no es tenido en cuenta por el Vasco Arruabarrena. ¿Cuál es el pensamiento de Riquelme?

Racing va a la carga por un futbolista de Boca que no es tenido en cuenta por Arruabarrena.

Racing se mueve en el mercado de pases en busca de un lateral derecho ante la posible salida de Gastón Martirena, quien es seguido de cerca por Santos. En ese contexto, uno de los nombres que apareció en el radar de la Academia es Juan Barinaga, actualmente relegado en Boca por decisión de Rodolfo Arruabarrena.

El Xeneize le dio permiso al defensor para negociar sus condiciones personales con Racing, que pretende incorporarlo a préstamo. Sin embargo, la postura del club de la Ribera es diferente: Boca prioriza una venta definitiva o, en su defecto, una cesión con obligación de compra.

Racing quiere a Juan Barinaga, pero Riquelme prioriza venderlo Barinaga no es el único candidato que analiza la dirigencia de Racing. En la lista también aparecen Emanuel Coronel, de Rosario Central; Augusto Schott, de Talleres; y Juan Ignacio Saborido, de Platense. El ex-Belgrano, de 25 años, ya había estado en el radar de Peñarol durante este mercado, aunque aquella posibilidad tampoco llegó a concretarse.

Racing quiere a Juan Barinaga, pero Riquelme prioriza venderlo. Archivo El lateral llegó a Boca a mediados de 2024 a cambio de una cifra cercana a los tres millones de dólares y tiene contrato vigente hasta diciembre de 2028. Desde su arribo disputó 42 partidos con la camiseta azul y oro, 36 de ellos como titular, y logró consolidarse principalmente durante el segundo semestre del año pasado. Actualmente, se entrena junto a los futbolistas que Arruabarrena apartó del plantel profesional.