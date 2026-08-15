La honestidad brutal de Troglio, DT de Banfield, tras dar el golpe al vencer a Racing en Avellaneda

Banfield dio el golpe sobre la mesa y venció 1-0 a Racing este viernes por la noche en el Cilindro por la fecha 5 del Torneo Clausura. Un auténtico triunfazo para los de Lomas de Zamora y un fuerte mazazo para los de Avellaneda, que suman su tercera derrota consecutiva y su cuarto partido sin ganar en el campeonato.

Para colmo, el marcador no fue un reflejo de las estadísticas, que indicaron una clara superioridad blanquiceleste en cantidad de disparos (23 a 6, casi el cuádruple) y de posesión (tuvo la pelota ¡un 82% del tiempo!). Sin embargo, el equipo de Juan Pablo Vojvoda no pudo traducir esos números en una victoria, la cual quedó en manos del conducido por Pedro Troglio.

Pedro Troglio señaló que Racing merecía empatar ante Banfield DSports El experimentado entrenador del Taladro, lejos de sacar chapa, reconoció que se trató de un encuentro inusual, dado su desarrollo: "Hemos tenido partidos así; le hemos ganado a Independiente en su cancha de esta manera. Me ha tocado a lo largo de mi carrera ganar de esta forma. También he perdido dominando y he ganado sin merecerlo del todo", apuntó en conferencia de prensa.

"Hoy no quiero ser ingrato, pero creo que al menos merecía empatar Racing. Tengo que ser sincero en ese sentido", señaló con total honestidad a continuación. E insistió: "También me ha pasado lo contrario, y el fútbol es así. Pero quiero rescatar lo de Racing, porque es claro que la gente cuando se pierde se enoja, pero es un equipo que juega muy bien".