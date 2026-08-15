La honestidad brutal de Troglio, DT de Banfield, tras dar el golpe al vencer a Racing en Avellaneda
Pese a la alegría por el triunfo, Pedro Troglio reconoció que Racing hizo méritos para llevarse un mejor resultado en el Cilindro ante Banfield.
Banfield dio el golpe sobre la mesa y venció 1-0 a Racing este viernes por la noche en el Cilindro por la fecha 5 del Torneo Clausura. Un auténtico triunfazo para los de Lomas de Zamora y un fuerte mazazo para los de Avellaneda, que suman su tercera derrota consecutiva y su cuarto partido sin ganar en el campeonato.
Para colmo, el marcador no fue un reflejo de las estadísticas, que indicaron una clara superioridad blanquiceleste en cantidad de disparos (23 a 6, casi el cuádruple) y de posesión (tuvo la pelota ¡un 82% del tiempo!). Sin embargo, el equipo de Juan Pablo Vojvoda no pudo traducir esos números en una victoria, la cual quedó en manos del conducido por Pedro Troglio.
Pedro Troglio señaló que Racing merecía empatar ante Banfield
El experimentado entrenador del Taladro, lejos de sacar chapa, reconoció que se trató de un encuentro inusual, dado su desarrollo: "Hemos tenido partidos así; le hemos ganado a Independiente en su cancha de esta manera. Me ha tocado a lo largo de mi carrera ganar de esta forma. También he perdido dominando y he ganado sin merecerlo del todo", apuntó en conferencia de prensa.
"Hoy no quiero ser ingrato, pero creo que al menos merecía empatar Racing. Tengo que ser sincero en ese sentido", señaló con total honestidad a continuación. E insistió: "También me ha pasado lo contrario, y el fútbol es así. Pero quiero rescatar lo de Racing, porque es claro que la gente cuando se pierde se enoja, pero es un equipo que juega muy bien".
Más allá de todo, estos 3 puntos le vienen como anillo al dedo a Banfield, que ya suma 7 unidades en el Clausura y 25 en la Tabla Anual, en la que se ubica 20°, más cerca de los puestos de copas internacionales que de los de descenso (también se alejó de Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto en la de promedios). Un síntoma del buen trabajo que viene realizando Troglio en el equipo del sur, al que agarró a mediados del 2025 muy comprometido con la permanencia y al que pudo cambiarle la realidad.