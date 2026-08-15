Alfredo Berti cuida a sus figuras: Independiente Rivadavia visita a Belgrano con la cabeza puesta en Fluminense

Independiente Rivadavia afrontará este sábado un partido particular. Por la quinta fecha del Torneo Clausura, la Lepra visitará desde las 19 a Belgrano en el Gigante de Alberdi , pero lo hará con buena parte de sus habituales titulares descansando y con la cabeza puesta en el gran objetivo de la próxima semana: la revancha ante Fluminense por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Alfredo Berti decidió cuidar futbolistas pensando en el compromiso del próximo martes en el Malvinas Argentinas. El empate conseguido en el Maracaná dejó abierta la serie y en el Parque saben que tendrán una oportunidad histórica frente al conjunto brasileño, por lo que el entrenador priorizará la recuperación de sus principales piezas.

Así, el encuentro ante el Pirata aparece como una oportunidad para que varios futbolistas que habitualmente tienen menos minutos puedan mostrarse . La rotación será protagonista en un equipo que viene atravesando una temporada exigente, con competencia en el torneo local, la Copa Argentina y la Libertadores.

La Lepra llega a este compromiso con 7 puntos en el Clausura , producto de dos victorias, un empate y una derrota. Además, continúa liderando la tabla anual, con 41 unidades, y mantiene abiertas sus posibilidades en las tres competencias.

Del otro lado estará un Belgrano que buscará aprovechar la ocasión para hacerse fuerte en casa. El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski también suma 7 puntos y viene de conseguir una importante victoria por 2-0 frente a Banfield como visitante.

El último enfrentamiento entre ambos terminó con triunfo del Pirata por 1-0 en el Bautista Gargantini, durante el Torneo Apertura. Aquel resultado significó una de las pocas derrotas que sufrió Independiente Rivadavia en lo que va de la temporada.

El partido comenzará a las 19, tendrá el arbitraje de Nazareno Arasa, con Silvio Trucco en el VAR, y será televisado por ESPN Premium.

Para la Lepra, sin embargo, el resultado de esta noche no será lo único importante. La verdadera prioridad está puesta en lo que sucederá el martes, cuando el equipo vuelva a salir a la cancha por la Libertadores. Belgrano será una escala en el camino hacia una noche que puede quedar en la historia del fútbol mendocino.

Probables formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle; Emiliano Rigoni o Ramiro Hernández, Adrián Sánchez, Francisco González Metilli y Juan Velázquez; Franco Vázquez y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Independiente Rivadavia: Emanuel Gómez Riga: Alex Vigo, Alejo Osella, Iván Villalba y Diego Crego; Kevin Vázquez, José Florentín, Leonel Bucca, Rodrigo Atencio, Gonzalo Ríos; Luciano Sábato. DT: Alfredo Berti.