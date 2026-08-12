Independiente Rivadavia en el Maracaná: Fábio fue una muralla

Independiente Rivadavia hizo méritos suficientes para llevarse algo más del Maracaná, pero se encontró con un obstáculo imposible de superar: Fábio . El arquero de Fluminense fue la gran figura del partido y resultó determinante para que el equipo brasileño mantuviera su arco en cero.

El conjunto de Alfredo Berti tuvo las mejores oportunidades, especialmente durante el segundo tiempo, cuando logró llevar el partido hacia el arco local. Allí apareció una y otra vez el experimentado arquero brasileño.

Una de sus intervenciones más importantes llegó después de un gran pase de Leonel Bucca para Ezequiel Bonifacio . El defensor quedó mano a mano, pero Fábio salió rápido, achicó los espacios y se quedó con la pelota en una acción espectacular.

Después volvió a aparecer ante un contragolpe que tuvo como protagonistas a Álex Arce y Matías Fernández . Otra vez el arquero respondió con seguridad y evitó que la Lepra pudiera ponerse en ventaja.

En el complemento, Fábio directamente se convirtió en una muralla. Descolgó centros, respondió en los mano a mano y apareció cada vez que Independiente Rivadavia consiguió generar peligro.

También tuvo algo de fortuna. Matías Fernández estrelló una pelota en el palo, en una acción en la que el arquero no llegaba a intervenir. El rebote quedó servido para Maximiliano Salas, pero el delantero definió por afuera.

Fue una de esas noches en las que un arquero termina explicando el resultado. Independiente Rivadavia buscó, generó situaciones y tuvo argumentos para quedarse con la victoria, pero enfrente encontró a un Fábio imbatible.

El 0-0 terminó teniendo un gran responsable: el arquero de Fluminense, que sostuvo a su equipo cuando la Lepra más cerca estuvo de romper el cero.