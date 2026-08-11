Fluminense e Independiente Rivadavia, otra vez en el Maracaná: la Lepra va por otra noche histórica

Independiente Rivadavia se prepara para afrontar otro capítulo histórico en su primera participación en la Copa Libertadores. Este martes, desde las 19, la Lepra visitará nuevamente a Fluminense , esta vez por la ida de los octavos de final, en un escenario que ya conoce y donde consiguió uno de los triunfos más importantes de su historia.

El recuerdo todavía está fresco. En la segunda fecha de la fase de grupos, el conjunto mendocino sorprendió al mundo del fútbol al derrotar 2-1 a Fluminense en el Maracaná , con goles de Fabrizio Sartori y Álex Arce . En la revancha disputada en Mendoza, ambos equipos igualaron 1-1.

Ahora la historia es diferente. Ya no está en juego la fase de grupos, sino un lugar entre los ocho mejores equipos de América.

Independiente Rivadavia llega al duelo con confianza. En el torneo local disputó cuatro partidos y sumó 7 de los 12 puntos posibles , con triunfos ante Huracán y Estudiantes de Río Cuarto, un empate frente a Atlético Tucumán y una derrota contra Sarmiento.

En la Libertadores, además, la campaña fue todavía mejor. La Lepra terminó primera en su grupo con 15 puntos, producto de cinco victorias y un empate.

Fluminense, por su parte, finalizó segundo del Grupo C, por detrás justamente de Independiente Rivadavia. En seis partidos consiguió dos triunfos, dos empates y dos derrotas.

El equipo dirigido por el argentino Luis Zubeldía viene de empatar 1-1 ante Botafogo por el Brasileirao y ocupa actualmente el cuarto puesto del campeonato brasileño, con 35 puntos.





Maxi Salas podría ser titular en Brasil Alfredo Ponce / MDZ

Berti y una duda en ataque

Alfredo Berti todavía mantiene una incógnita para el equipo que saldrá al césped del Maracaná. Fabrizio Sartori o Maximiliano Salas aparecen como las alternativas para acompañar a Álex Arce en el ataque.

La probable formación de Independiente Rivadavia sería:

Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Elordi; Leonel Bucca, Tomás Bottari, Matías Fernández; Fabrizio Sartori o Maximiliano Salas, Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

La Lepra vuelve al Maracaná. Esta vez no para sorprender a Fluminense en la fase de grupos, sino para intentar dar otro paso en una Copa Libertadores que ya tiene a Independiente Rivadavia entre los protagonistas.