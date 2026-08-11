Torneo Argentino de hockey sobre patines femenino: dos triunfos y dos derrotas para los mendocinos

El Torneo Argentino de hockey sobre patines femenino comenzó en San Juan y la primera jornada dejó un balance dispar para los equipos mendocinos: dos victorias y dos derrotas .

El campeón mendocino, IMPSA , tuvo un estreno contundente y no dejó dudas. El conjunto de Mendoza goleó 9-1 a Ciudad de Buenos Aires y comenzó la competencia mostrando sus credenciales.

La gran figura goleadora fue Yanina Defelice , autora de cuatro tantos. También marcaron Bianca Rivero , en dos oportunidades, mientras que Yamila Naim, Agustina Díaz y Micaela Escudero completaron la goleada.

Después llegó el turno de Godoy Cruz , que tuvo que trabajar mucho más para quedarse con los tres puntos. El Tomba derrotó 3-2 a GEBA , de Buenos Aires, en un partido muy disputado.

Los goles del conjunto mendocino fueron convertidos por Morena Sánchez, autora de dos tantos, y Ayelén Agüero, que marcó el restante.





Derrotas de Andes Talleres y Giol

La jornada no fue completa para Mendoza. Andes Talleres no pudo en su presentación y cayó frente a Valenciano, mientras que Giol se encontró con uno de los grandes candidatos al título.

Giol perdió 7-2 ante UVT, en un encuentro en el que las mendocinas tuvieron como goleadoras a Martínez y Victoria Jofré.

Así, IMPSA y Godoy Cruz comenzaron con el pie derecho, mientras que Andes Talleres y Giol tendrán rápidamente la posibilidad de recuperarse en una competencia que recién comienza.





Los mendocinos vuelven a jugar este martes

La actividad para los equipos de Mendoza continuará este martes con una jornada cargada de partidos.

10.00: Andes Talleres vs. Independiente de Gualeguaychú

11.30: Huarpes vs Giol

13.00: Godoy Cruz vs. Aberastain

17.30: IMPSA vs. Sindicato

El campeón IMPSA buscará mantener el ritmo después de su goleada, mientras que Godoy Cruz intentará volver a sumar ante Aberastain. Andes Talleres y Giol, por su parte, irán por una recuperación en la segunda jornada.