La decisión que tomó Arruabarrena con Merentiel ante la llegada de Enner Valencia a Boca

La llegada de Enner Valencia ilusiona a Boca con encontrar una solución para uno de los grandes problemas que arrastra el equipo: la falta de gol. Mientras el delantero ecuatoriano comienza a ponerse a punto y se prepara para incorporarse de lleno al plantel, Rodolfo Arruabarrena se encargó de enviar un mensaje contundente: Miguel Merentiel continúa siendo importante dentro de su proyecto, incluso cuando debe desempeñarse en una posición que no es la habitual para él.

“Vamos a ver cómo está Enner, vino y estuvo con los chicos. Quiero remarcar la labor de Migue, le falta el gol nada más pero cumple lo que le pido y suma para el grupo”, explicó el entrenador, que además reconoció que lo utiliza en un lugar al que no está acostumbrado. “Lo pongo en un puesto al que no está acostumbrado, pero a todo el equipo le falta esa cuota de gol, salvo al Ruso”, agregó, en una clara muestra de respaldo para la Bestia justo cuando Boca sumó a un atacante de jerarquía internacional.

Miguel Merentiel no está atravesando su mejor presente en Boca, pero Arruabarrena lo banca hasta el final. Fotobaires Arruabarrena salió a respaldar a Miguel Merentiel El presente de Milton Giménez, en cambio, es completamente diferente. El delantero quedó afuera de la lista de convocados para el partido de ida ante Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana y perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico. Así, la llegada de Valencia modifica el panorama ofensivo y abre una competencia en la que Merentiel todavía conserva el respaldo de Arruabarrena, pero deberá demostrarlo dentro de la cancha.

La Bestia atraviesa además un escenario poco habitual desde que llegó a Boca. Durante buena parte de sus tres años y medio en el club estuvo acompañado por un centrodelantero de referencia, pero ahora le toca asumir ese rol y cargar con una responsabilidad mayor en un equipo que necesita convertir. Sus números explican el respaldo del entrenador: suma 57 goles en 171 partidos, aunque en 2026 su producción cayó y apenas marcó tres veces en sus últimos 20 encuentros.