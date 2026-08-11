Boca recibe a Recoleta en el Ducó por la ida de los octavos de final: hora y cómo ver en vivo

Boca jugará esta tarde como local en cancha de Huracán el primer partido de la llave contra Recoleta de Paraguay en busca de un lugar en cuartos.

Boca Juniors selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras superar por penales a O’Higgins y ahora quiere seguir avanzando en el torneo ante Recoleta de Paraguay. Esta tarde lo recibirá desde las 19.00 en el Tomás Adolfo Ducó con el arbitraje del chileno Piero Maza y la televisación de DSports.

Los convocados de Boca para la ida contra Recoleta ¡ !



#Sudamericana

Recoleta

Martes 11/08

19:00

Estadio Tomás Adolfo Ducó

@ElCanaldeBoca #DaleBoca pic.twitter.com/XallWZU4Yv — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 10, 2026 En la lista definitiva de los jugadores convocados por el técnico Rodolfo Arruabarrena, no fue incluido Enner Valencia, la más reciente incorporación, a pesar de ya estar inscripto para la Copa Sudamericana. Además con respecto a la convocatoria del útlimo partido contra Vélez, en los convocados se ve los cambios de Williams Alarcón y Milton Giménez por las vueltas de Tomás Belmonte y el chileno Carlos Palacios.

El ecuatoriano llegó al país el pasado sábado donde además estuvo presente en el empate de Boca ante el Fortín por 1-1 y comenzó este domingo su puesta a punto como nuevo jugador xeneize, luego de firmar contrato hasta el 31 de diciembre de 2027, y el cuerpo técnico el Vasco diagramó un trabajo especial para recuperar su ritmo competitivo antes de hacerlo debutar, con el partido del sábado 15 de agosto ante Platense como una de las primeras posibilidades para su estreno.

Valencia realizó su primera práctica en Boca Predio y trabajó a la par de sus nuevos compañeros, incluso participando de los ejercicios de fútbol reducido. Sin embargo, el objetivo del cuerpo técnico es evitar riesgos después de más de un mes sin competencia oficial.

Rumbo a Buenos Aires



Vamos Reco Querido pic.twitter.com/0rGOAmHjFS — Recoleta Football Club (@recoleta_club) August 10, 2026 Probables formaciones Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.