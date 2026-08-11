Los hinchas de Independiente Rivadavia hicieron sentir su voz en el Maracaná

Una gran cantidad de hinchas de Independiente Rivadavia acompañó al equipo en Río de Janeiro con bombos, redoblantes, banderas y los colores de la Lepra.

Independiente Rivadavia no estuvo solo en el Maracaná. Los Caudillos del Parque acompañaron en gran número al equipo mendocino en su histórico partido frente a Fluminense por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los hinchas de Independiente Rivadavia en el Maracaná Desde las tribunas, los hinchas leprosos transformaron la noche carioca en una verdadera fiesta. Bombos, redoblantes, banderas argentinas y estandartes con el escudo de Independiente Rivadavia aparecieron entre el público para acompañar cada momento del equipo.La presencia mendocina comenzó a sentirse incluso antes del partido. Desde que la delegación llegó a Brasil, los simpatizantes fueron protagonistas y se encargaron de llevar el clima de Copa hasta Río de Janeiro.





En el Maracaná, esa ilusión se multiplicó. Los hinchas cantaron, alentaron y acompañaron al equipo durante todo el encuentro, dejando una postal inolvidable para la historia de Independiente Rivadavia.

Los Caudillos del Parque dijeron presente en uno de los estadios más emblemáticos del mundo y volvieron a demostrar que la aventura internacional de la Lepra también se juega desde las tribunas.