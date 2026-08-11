¿Cómo pasó? La insólita situación que protagonizó Boca ante Recoleta en la Copa Sudamericana

Boca protagonizó un hecho pocas veces visto en el fútbol: fue el encargado de poner en juego el balón tanto al comienzo del primer tiempo como del segundo.

Boca y Deportivo Recoleta se enfrentaron por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Tomás Adolfo Ducó y el partido dejó una particularidad que pasó inadvertida para casi todos.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena fue el encargado de sacar del medio tanto al comienzo del primer tiempo como en el inicio del complemento.

Insólito: Boca sacó del medio en los dos tiempos ante Recoleta Una curiosa situación acontenció en el encuentro por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con el Xeneize sacando al inicar ambas mitades del encuentro. pic.twitter.com/htexQC4qTC — TyC Sports (@TyCSports) August 11, 2026 Tras el sorteo previo al encuentro, Boca comenzó con la pelota y fue el encargado de ponerla en juego. Sin embargo, al regresar del entretiempo, el Xeneize volvió a ser el equipo que realizó el saque inicial.

La situación llamó especialmente la atención porque, de acuerdo con las reglas habituales del juego, el equipo que no realizó el saque inicial en el primer tiempo debe hacerlo al comienzo del segundo. En este caso, Recoleta debía haber iniciado el complemento.