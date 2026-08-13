Independiente Rivadavia y Fluminense: cómo conseguir una entrada gratis para la revancha

En la previa de un partido que puede marcar un antes y un después para la institución, el club anunció un importante beneficio para sus hinchas: quienes se adhieran al débito automático podrán acceder gratis al encuentro ante el conjunto brasileño.

La propuesta alcanza tanto a quienes ya utilizan esta modalidad como a los nuevos socios que decidan adherirse.

El beneficio fue comunicado por Independiente Rivadavia a través de sus canales oficiales y apunta a facilitar el acceso de sus hinchas al partido más importante de la historia del club.

“ Adherite al débito automático y tu entrada es gratis. Si ya tenés débito automático, accedés sin cargo a la platea de tu membresía. Sin trámites ”, explicó la institución.

De esta manera, quienes ya tengan su cuota adherida al débito automático podrán ingresar sin costo a la platea correspondiente a su membresía para presenciar la revancha ante Fluminense.

Pero el beneficio también está disponible para aquellos que todavía no utilizan esta modalidad.

“Si te adherís ahora, también”, remarcó el club, por lo que los hinchas pueden sumarse al débito automático y obtener el acceso gratuito al partido.

Además, Independiente Rivadavia lanzó una alternativa para quienes quieran concurrir acompañados: si un socio lleva a un amigo que se haga socio con débito automático, ambos ingresan gratis. Esta gestión se realiza en la Secretaría del Club.





También hay una entrada adicional para los socios

Más allá del beneficio del débito automático, Independiente Rivadavia informó que los socios con la cuota al día podrán comprar una entrada adicional al mismo precio de la que adquieren para ellos, una posibilidad pensada para que puedan estar acompañados en una noche histórica.

Para quienes no accedan al beneficio del débito automático, los valores informados por el club son:

Socios con cuota al día:

Popular: $20.000

Platea descubierta: $30.000

Platea cubierta: $40.000

Menores de 11 a 14 años: Popular $18.000, platea descubierta $27.000 y platea cubierta $31.500.

No socios:

Popular: $30.000

Platea descubierta: $40.000

Platea cubierta: $50.000.

Las entradas se adquieren únicamente a través de la plataforma Global Fan.

Una noche para hacer historia

Independiente Rivadavia llegará a la revancha con la serie completamente abierta después del empate sin goles en el Maracaná. El equipo de Alfredo Berti tendrá ahora la posibilidad de definir la clasificación en Mendoza y ante su gente.

Por eso, el club busca que el Malvinas Argentinas sea una verdadera fiesta. Y para hacerlo, puso sobre la mesa un beneficio contundente: los hinchas que se adhieran al débito automático pueden tener su entrada gratis para acompañar a la Lepra en una noche histórica.



