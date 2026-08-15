Vojvoda les hizo un pedido a los hinchas de Racing tras la tercera derrota consecutiva

Racing atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos tiempos. La Academia perdió 1-0 ante Banfield en el Cilindro y sumó su tercera derrota consecutiva, una racha que profundizó la preocupación de los hinchas. Después del encuentro, Juan Pablo Vojvoda habló en conferencia de prensa y realizó una fuerte autocrítica sobre el rendimiento de su equipo.

"Es un momento difícil, es un momento en el que tenemos que estar preparados para este tipo de momentos, porque el fútbol tiene estos momentos", comenzó el entrenador. Vojvoda reconoció que Racing tuvo el control durante buena parte del primer tiempo, aunque le faltó profundidad: "Los primeros 30 minutos me gustó que teníamos el control del juego, pero el control del juego era sin crear situaciones. Esa es la crítica, los jugadores lo saben también".

La autocrítica de Vojvoda después de otra derrota de Racing Juan Pablo Vojvoda DT de Racing vs Banfield La Comu de Racing El técnico también lamentó la falta de eficacia de su equipo. Racing tuvo varias oportunidades claras, principalmente durante el complemento, pero no logró convertirlas. "El segundo tiempo fue mucho más vertical, fue más profundo, creó situaciones de gol, y hay que hacer los goles. Eso es una realidad del fútbol. Tuvimos opciones muy claras", explicó Vojvoda.

En ese sentido, enumeró algunas de las ocasiones que tuvo la Academia: "Tuvimos tres o cuatro opciones que recuerdo: una en el primer tiempo muy clara, después tuvimos una de Tomás, de Conechny, otra de Elías Torres, la de Lodico, una muy clara de Cannavo". Para el entrenador, la clave estará en insistir y mejorar en los detalles que están definiendo los partidos.

Vojvoda se mostró optimista de cara al futuro al frente de Racing "SI HACEMOS LAS COSAS BIEN LOS RESULTADOS VAN A LLEGAR" Vojvoda optimista de cara al futuro al frente de Racing.#ESPNF10 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/JmCoP86FBX — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2026 Vojvoda también analizó el gol de Banfield y reconoció que deberá revisar la jugada con mayor profundidad. "No sé si hay un error muy grosero en el gol que nos convierten. Teníamos gente en el área, doble, una peinada, doble cabezazo. Hay que analizarlo mejor, estaba lejos yo", explicó.