Atento, Boca: Juan Barinaga, borrado por Arruabarrena, a un paso de irse a un gigante sudamericano

Juan Barinaga no entra en los planes del DT y podría continuar su carrera en un gigante del continente. Las negociaciones entre ambos clubes ya están en marcha.

Juan Barinaga tiene las horas contadas en Boca. Sin lugar en la consideración de Rodolfo Arruabarrena desde la llegada del entrenador, el lateral derecho de 25 años podría continuar su carrera en Peñarol, club que ya inició conversaciones con el Xeneize para quedarse con el futbolista a préstamo.

La intención de Boca es cerrar una cesión con opción de compra y así recuperar parte de los casi tres millones de dólares que invirtió a mediados de 2024 para incorporarlo desde Belgrano. Aunque todavía no trascendieron los números de la operación, en ambos clubes reina el optimismo y el acuerdo podría concretarse en los próximos días.

Juan Barinaga, a un paso de irse a Peñarol La situación deportiva de Barinaga aceleró las negociaciones. El defensor forma parte del grupo de jugadores que Arruabarrena marginó apenas asumió y ni siquiera fue convocado para el amistoso frente a Athletico Paranaense en Salta, una señal clara de que no tendrá lugar en este nuevo ciclo.

El lateral derecho de Boca, Juan Barinaga, está a un paso de irse a Peñarol de Uruguay. Fotobaires Consciente del panorama, el propio futbolista ve con buenos ojos emigrar para sumar continuidad. Peñarol necesita reforzar el lateral derecho y aparece como una alternativa atractiva para relanzar su carrera, aunque el conjunto uruguayo solo tendrá competencia local tras quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores.