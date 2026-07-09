El Chango Zeballos está a un paso de irse de Boca: a qué club irá y que resta para que se concrete la venta

El Changuito Zeballos tiene todo acordado para irse del cuadro de la Ribera, pero resta un detalle muy importante para que se concrete el traspaso.

El futuro de Exequiel Zeballos parece estar cada vez más lejos de Boca. El Changuito alcanzó un acuerdo verbal con Napoli por las cifras y la duración de su contrato, por lo que el conjunto italiano asoma como su próximo destino. La única incógnita es cuándo se concretará la operación: si en este mercado de pases o recién en enero de 2027, cuando el delantero quede con el pase en su poder.

La situación contractual del santiagueño dejó a Boca en una posición muy incómoda. Hace más de tres meses que la dirigencia le acercó una propuesta de renovación, pero el futbolista nunca dio una respuesta positiva. Con apenas seis meses de vínculo por delante, Juan Román Riquelme sabe que la única posibilidad de obtener un ingreso económico es venderlo ahora, ya que desde el 1° de julio Zeballos está habilitado para negociar libremente con cualquier club.

En ese contexto apareció Napoli, que avanzó rápido y consiguió el visto bueno del jugador. Sin embargo, la propuesta que prepara el club italiano está lejos de los cerca de 15 millones de dólares que Boca pretendía recibir meses atrás. De hecho, la idea de los napolitanos sería pagar únicamente un resarcimiento por los seis meses de contrato que aún le restan al atacante, aprovechando la fortaleza que le da su situación contractual.

El Chango Zeballos tiene todo acordado para irse al Napoli El Changuito Zeballos tiene todo acordado para irse del Napoli. @BocaJrsOficial Mientras tanto, el presente futbolístico del Changuito también parece marcar un final anunciado. Rodolfo Arruabarrena no lo tiene en cuenta para los trabajos de fútbol ni para los partidos, una decisión que quedó reflejada en el amistoso frente a Athletico Paranaense, donde ni siquiera integró la lista de concentrados. Resta saber si esa postura cambiará en caso de que Boca rechace la oferta que llegue desde Italia.