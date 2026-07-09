El inesperado inconveniente de Noruega antes de enfrentar a Inglaterra y la reacción de la FIFA

La Selección de Noruega vive días de preparación para uno de los partidos más importantes de su historia reciente. Después de eliminar a Brasil y clasificarse a los cuartos de final del Mundial 2026 , el conjunto dirigido por Stale Solbakken deberá medirse con Inglaterra, aunque su atención también está puesta en resolver distintos problemas que surgieron fuera del campo de juego.

En las últimas horas, la delegación cambió el hotel donde se alojaba en Fort Lauderdale tras detectar distintas deficiencias en las instalaciones. A eso se suman varios futbolistas con molestias físicas y otros afectados por un cuadro de enfermedad.

Pese a estos contratiempos, el seleccionado noruego continúa con la preparación para el encuentro del sábado, con la expectativa de meterse por primera vez entre los cuatro mejores equipos del torneo.

Tras la victoria sobre Brasil, Noruega se trasladó a Fort Lauderdale para comenzar a trabajar de cara al duelo frente a Inglaterra. Sin embargo, la estadía duró apenas una noche debido a las condiciones del alojamiento.

Según informó la cadena NRK, algunas habitaciones presentaban olor a humo, presencia de moho y problemas de limpieza. Además, una obra en construcción ubicada junto al hotel generó ruidos que dificultaron el descanso del plantel.

Ante esa situación, la FIFA, encargada de la logística de los equipos durante la fase eliminatoria, gestionó un nuevo alojamiento y asumió los costos adicionales del traslado.

Molestias físicas y jugadores enfermos

Los inconvenientes para Noruega no terminan allí. El cuerpo técnico también sigue de cerca el estado físico de varios futbolistas que arrastran molestias producto de la exigencia del torneo.

Además, algunos integrantes del plantel, entre ellos el capitán Martin Odegaard, presentan un cuadro de enfermedad. El entrenador Stale Solbakken explicó al diario Dagbladet que varios jugadores sufren tos y dificultades para respirar con normalidad.

El técnico señaló que los continuos viajes realizados durante el Mundial podrían haber influido en esta situación, aunque tampoco descartó que las condiciones del hotel hayan contribuido al malestar.

Cuándo juegan Noruega e Inglaterra

El partido entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026 se disputará este sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

El encuentro comenzará a las 18.00 (hora de Argentina) y definirá uno de los cuatro semifinalistas del certamen que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México.