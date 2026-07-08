El sentido posteo de Bruno Guimarães, el futbolista de Brasil que erró el penal contra Noruega

A dos días de su fatídico yerro que desembocó en la eliminación de Brasil del Mundial, Bruno Guimarães se expidió en su cuenta de Instagram.

La Selección de Brasil sumó un nuevo fracaso al quedar eliminado ante Noruega en octavos de final del Mundial 2026 el pasado domingo. La derrota por 2-1 frente al equipo de Erling Haaland despertó fuerte críticas para los dirigidos por Carlo Ancelotti y uno de los principales apuntados por la prensa y los fanáticos fue Bruno Guimarães.

En el arranque del encuentro, con el marcador 0-0, la Verdeamarela tuvo una gran oportunidad de ponerse en ventaja con un penal a los 13 minutos. El volante del Newcastle United fue el encargado de ejecutarlo, pero su remate fue defectuoso y el arquero nórdico no tuvo demasiados inconvenientes para atajarlo.

El penal errado por Bruno Guimarães en Brasil-Noruega ESPN Este martes por la noche, dos días después de su fatídico yerro, el mediocampista finalmente se expidió en redes sociales: "He escrito y borrado tantas veces que he perdido la cuenta. Siempre he estado presente aquí en victorias, nada más justo que presentarme y no huir de hablar con ustedes en la derrota. El fútbol, que me dio todo lo que tengo, es ser responsable de hacerme sentir el peor dolor de mis 28 años de vida", comienza el sentido texto que publicó en su cuenta de Instagram.

"Perder el penal y quedar eliminado en octavos de final es duro, se sufre, duele mucho, pero será otro obstáculo a superar. He pasado por mucho que solo yo sé... Estoy seguro de que no importa lo peor que me sienta ahora mismo, todo pasará. La parte más loca de todo esto fue llegar a casa del día más triste de mi vida y lo primero que mis hijos dijeron cuando me desperté fue '¿Papá, vamos a jugar a la pelota?'. Y ahí entendí que sin importar días malos o buenos, el fútbol siempre será mi gran amor", remarcó luego Guimarães, con aires de esperanza.