La playa de Brasil donde julio se vive como pleno verano y no existe el invierno

Cuando en buena parte de Argentina el invierno obliga a sacar abrigos, bufandas y planes bajo techo, algunas playas de Brasil mantienen otra lógica. En el Nordeste, julio no se vive como una pausa fría, sino como una invitación a seguir cerca del mar, con temperaturas cálidas y paisajes pensados para descansar.

Entre los destinos más buscados aparecen Jericoacoara, en Ceará; Porto de Galinhas, en Pernambuco; y Pipa, en Rio Grande do Norte . Cada uno tiene su identidad, pero comparten una ventaja difícil de ignorar para quienes quieren viajar en vacaciones de invierno: el clima sigue siendo playero.

Jericoacoara, conocida por muchos viajeros como “Jeri”, es una de las postales más reconocibles del litoral brasileño . Dunas, lagunas, calles de arena y atardeceres sobre el mar forman parte de una escena que parece diseñada para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano. En julio, además, el destino conserva temperaturas altas: las máximas promedio rondan los 31°C y el agua del mar se mantiene cerca de los 28°C.

Esa combinación convierte a Jericoacoara en una alternativa atractiva para quienes quieren escapar del frío sin esperar al verano. La playa, las lagunas cercanas y los paseos por la región permiten armar una estadía con descanso, naturaleza y actividades al aire libre. No se trata solo de tirarse al sol: el viento también hace que el destino sea elegido por quienes practican kitesurf y windsurf.

Más al sur, en Pernambuco, Porto de Galinhas ofrece una experiencia distinta. Su gran atractivo son las piscinas naturales que se forman entre arrecifes durante la marea baja, uno de los paisajes más difundidos del Nordeste brasileño. El agua clara, los paseos en jangada y las playas bordeadas por palmeras explican por qué sigue entre los destinos favoritos de quienes viajan en familia o en pareja.

En julio, las temperaturas suelen mantenerse agradables, con máximas promedio cercanas a los 27°C y mínimas alrededor de los 24°C. Aunque puede haber días con lluvias, el clima conserva una sensación cálida y permite disfrutar del mar. La clave, en este destino, es mirar la tabla de mareas antes de organizar excursiones: las piscinas naturales muestran su mejor versión cuando el mar está bajo.

Pipa, acantilados y mar cálido en pleno julio

Pipa, en Rio Grande do Norte, suma otro tipo de encanto. No es una sola playa, sino una zona costera con bahías, acantilados, miradores y una vida nocturna activa. Praia do Amor, Baía dos Golfinhos y Praia do Madeiro forman parte de su recorrido más clásico, con paisajes que mezclan naturaleza, surf y descanso.

Durante julio, Pipa también mantiene temperaturas de verano suave, con máximas promedio cercanas a los 28°C. Puede haber lluvias tropicales, pero no suelen cambiar el carácter cálido del destino. Por eso, para muchos viajeros del sur del continente, funciona como una salida directa del invierno: menos abrigo, más playa y una agenda marcada por caminatas, baños de mar y atardeceres frente a los acantilados.

La elección entre Jericoacoara, Porto de Galinhas y Pipa dependerá del tipo de viaje. Jericoacoara seduce a quienes buscan paisajes abiertos y una experiencia más rústica; Porto de Galinhas resulta ideal para quienes priorizan piscinas naturales e infraestructura; Pipa combina playas escénicas, movimiento y vida de pueblo costero. En los tres casos, julio deja claro que en el Nordeste brasileño el invierno se siente bastante lejos.