Playas de aguas cristalinas, clima cálido y paisajes increíbles. Maceió, en Brasil, es una gran opción para dejar atrás el frío argentino estas vacaciones.

Con la llegada de las vacaciones de invierno, muchas personas buscan un destino donde cambiar el abrigo por la ropa de verano. En ese escenario, Maceió, en el noreste de Brasil, aparece como una de las mejores alternativas. Sus playas de aguas transparentes, el clima cálido y un ritmo de vida tranquilo la convierten en un lugar ideal para descansar.

Maceió es la capital del estado de Alagoas y está ubicada sobre la costa del océano Atlántico. Durante julio, las temperaturas suelen ubicarse entre los 22 y 28 °C. Aunque es un mes que puede registrar algunas lluvias, también ofrece muchos días agradables para disfrutar de la playa y las actividades al aire libre.

El destino de Brasil ideal para escapar del frío en estas vacaciones de invierno. Archivo Uno de los mayores atractivos del destino son sus playas. Entre las más famosas están Pajuçara, Ponta Verde y Jatiúca, que se destacan por su arena clara y el color turquesa del mar. En Pajuçara también parten las tradicionales jangadas, pequeñas embarcaciones de madera que llevan a los visitantes hasta las piscinas naturales que se forman con la marea baja.

Quienes deseen recorrer los alrededores encontrarán otros paisajes espectaculares. A pocos kilómetros de la ciudad se ubica la Praia do Francês, muy elegida para practicar deportes acuáticos. También sobresalen Barra de São Miguel y la Praia do Gunga, conocida por sus cocoteros, sus acantilados y el encuentro entre el mar y la laguna.

Qué más hacer en este destino de Brasil además de playa Además de sus playas, Maceió ofrece una variada propuesta gastronómica basada en pescados y mariscos frescos. Entre los platos típicos se destacan la moqueca, el sururu y las preparaciones con camarones. La ciudad también cuenta con mercados de artesanías donde se pueden comprar productos regionales, bordados y recuerdos elaborados por artesanos locales.