Mar cálido, piscinas naturales y playa en el destino de Brasil ideal para julio

Maragogi es un destino de Brasil donde julio mantiene temperaturas cálidas, con playas de agua clara y piscinas naturales frente a la costa.

Maragogi es un destino de Brasil donde julio conserva temperaturas cálidas y playas de agua clara.

Julio puede ser sinónimo de abrigo en buena parte del sur del continente, pero no en toda Sudamérica. En Maragogi, al norte del estado de Alagoas en Brasil, el invierno brasileño mantiene temperaturas ideales para la playa y permite disfrutar del mar sin esperar al verano.

El dato climático es uno de los grandes ganchos del destino. En julio, Maragogi suele registrar máximas cercanas a los 28° y mínimas alrededor de los 23°, valores que sostienen jornadas cálidas incluso durante el mes más fresco del año en la zona.

La gran marca del lugar está en el color del agua. Maragogi forma parte de la costa norte de Alagoas y es conocida por sus playas de arena clara, mar transparente y una línea costera que la volvió uno de los destinos más buscados del nordeste brasileño.

El mar turquesa y las temperaturas cercanas a los 28° convierten a Maragogi en una buena opción para viajar en julio. Shutterstock El atractivo más famoso son las piscinas naturales. Se forman durante la marea baja cerca de la barrera de coral y pueden visitarse en catamarán, lancha o escuna, con un recorrido que suele durar alrededor de media hora hasta sectores como Galés, Taocas y Barra Grande.

Esa combinación de clima cálido y agua clara vuelve a Maragogi especialmente rendidor para una escapada en julio. No hace falta depender del calor extremo del verano, porque el destino conserva temperaturas agradables para caminar por la costa, embarcarse y pasar varias horas frente al mar.