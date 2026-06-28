Julio llega con un espectáculo en el cielo: qué fenómenos astronómicos podrán verse desde Argentina

El invierno suele regalar algunas de las mejores noches del año para observar el cielo. La menor humedad, las jornadas más largas y las bajas temperaturas favorecen la visibilidad de estrellas y planeta s, convirtiendo a julio en uno de los meses preferidos por los aficionados a la Astronomía .

Durante las próximas semanas, el calendario astronómico ofrecerá varios eventos destacados que podrán apreciarse desde Argentina. Habrá acercamientos entre la Luna y algunos de los planetas más brillantes, una Luna llena con nombre propio, una doble lluvia de meteoros y noches ideales para contemplar la Vía Láctea desde sitios alejados de la contaminación lumínica.

Uno de los momentos más esperados llegará con la Luna nueva , que se producirá el 14 de julio. Al no reflejar luz hacia la Tierra, las noches cercanas a esa fecha ofrecerán las mejores condiciones para observar objetos del cielo profundo, como nebulosas, cúmulos estelares y la Vía Láctea. Quienes practican astrofotografía o realizan turismo astronómico suelen aprovechar esta fase para alejarse de las ciudades y disfrutar de cielos mucho más oscuros.

Los planetas también tendrán un papel destacado durante julio. El 9 de julio, Venus aparecerá muy cerca de Régulo , la estrella más brillante de la constelación de Leo. La conjunción podrá observarse poco después del atardecer y no requerirá instrumentos especiales.

Dos días después, el 11 de julio, un delgado creciente lunar se ubicará junto a Marte y el conocido cúmulo estelar de Las Pléyades, formando una de las imágenes más atractivas del mes para quienes disfrutan de la observación del cielo.

Más adelante, el 17 de julio, Venus volverá a compartir protagonismo con la Luna, mientras que el 22 de julio ofrecerá otra configuración llamativa al ubicarse entre las estrellas Régulo y Denébola. Ese mismo día, Marte aparecerá alineado con Aldebarán y Elnath, dos de las estrellas más conocidas de la constelación de Tauro.

Municipalidad de Tupungato

La Luna del Ciervo volverá a iluminar el cielo

Uno de los eventos más populares del calendario llegará el 29 de julio, cuando se produzca la tradicional Luna del Ciervo, nombre con el que se conoce a la Luna llena de julio.

La denominación proviene de antiguas tradiciones de pueblos originarios de Norteamérica, que asociaban esta época del año con el crecimiento de las nuevas astas de los ciervos machos.

Más allá de su nombre, no tendrá características diferentes a cualquier otra Luna llena, aunque sí ofrecerá una excelente oportunidad para observar nuestro satélite natural durante toda la noche.

Dos lluvias de meteoros despedirán julio

El cierre del mes llegará con uno de los espectáculos más esperados por los aficionados a la astronomía. Durante la madrugada del 30 al 31 de julio alcanzarán su máxima actividad dos lluvias de meteoros: las Delta Acuáridas del Sur y las Alfa Capricórnidas.

Las primeras suelen producir cerca de 25 meteoros por hora en condiciones ideales, mientras que las segundas son menos numerosas, aunque se caracterizan por generar bólidos especialmente brillantes.

La presencia de una Luna casi llena podría dificultar la observación de los meteoros más débiles, por lo que los especialistas recomiendan buscar lugares alejados de las luces urbanas y permitir que la vista se adapte a la oscuridad durante varios minutos.

Qué planetas podrán verse durante julio

Además de los fenómenos puntuales, julio ofrecerá buenas oportunidades para identificar algunos planetas. Venus será uno de los objetos más brillantes del cielo durante el atardecer, mientras que Marte continuará visible antes del amanecer. Saturno también podrá observarse durante la segunda mitad de la noche y alcanzará una buena altura sobre el horizonte en las horas previas a la salida del Sol.

En cambio, Júpiter y Mercurio permanecerán muy cerca del Sol desde la perspectiva terrestre, por lo que serán difíciles de observar durante este mes.

Shutterstock

Recomendaciones para disfrutar del espectáculo

Los especialistas aconsejan elegir lugares alejados de la contaminación lumínica, consultar previamente el pronóstico meteorológico y dedicar algunos minutos para que la vista se adapte a la oscuridad.

Aunque la mayoría de los fenómenos podrá apreciarse a simple vista, el uso de binoculares permitirá distinguir con mayor claridad algunos cúmulos estelares y enriquecer la experiencia de observación.

FUENTE: Elaboración periodística sobre la base del calendario astronómico publicado por Star Walk.