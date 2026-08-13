Inflación de julio: las consultoras proyectan un 2% y la cifra porteña genera tensión en el equipo económico
El Indec difundirá este jueves el Índice de Precios al Consumidor. Tras el pico de 2,9% registrado en la Ciudad de Buenos Aires, los analistas prevén un rebote.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves a las 16:00 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de julio. De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central, el promedio de las principales consultoras sitúa el costo de vida en torno al 2%, lo que significaría una aceleración respecto del 1,9% anotado en junio y una pausa en la tendencia de desinflación que buscaba consolidar el Poder Ejecutivo para la segunda mitad del año.
La inquietud en los despachos oficiales aumentó tras la difusión del dato de la Ciudad de Buenos Aires, que registró una suba del 2,9%, cifra que superó los pronósticos del mercado. Si bien la aceleración porteña obedeció en parte a rubros estacionales como el turismo y ajustes en servicios de la vivienda, otros componentes de alcance nacional mostraron presión al alza, tales como los alimentos (+1,9%) y los gastos en salud (+2,4%).
Qué proyectan las consultoras privadas
Las estimaciones recopiladas por las firmas del sector privado ubican el piso de la inflación de julio en 1,8% y el techo cerca del 3%:
Equilibra: Proyecta la variación más moderada, situándola en un 1,8%.
Fundación Libertad y Progreso: Coincide con la media del mercado y calcula un 2,1%.
Eco Go: Estimó la suba mensual en un 2,1%.
Analytica: Previno una aceleración hasta el 2,2%.
LCG: Elaboró el pronóstico más alto del sector privado con un 2,8%, en consonancia con la medición porteña.
El impacto en las metas del Gobierno
La suba intermensual pone en tensión la meta planteada por el Ejecutivo nacional de alcanzar una cifra de inflación mensual que comience con "cero" para el segundo semestre. De acuerdo con los analistas privados, de mantenerse este piso, lograr un registro inferior al 1% se postergaría hacia 2027, condicionado por la recomposición de precios relativos y el ajuste de tarifas públicas.