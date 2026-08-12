Desacelera la inflación en Estados Unidos y abre expectativas sobre la tasa de interés de la Fed

Tras conocerse la inflación , esto es la variación anualizada del índice de precios al consumidor en Estados Unidos , los mercados respiraron con cierto alivio, al confirmarse una leve baja en julio, que apuntala la posibilidad de que la Reserva Federal - el banco central de ese país- mantenga sin cambios la tasa de interés de referencia en septiembre.

Según datos del Departamento d Trabajo de Estados Unidos , el IPC general marcó un a leve baja el mes pasado, al pasar de 3,5% que marcó en junio al 3,4% en los doce meses que van de agosto de 2025 a julio de 2026. Sin embargo, en la comparación con el mes anterior, el índice marcó una suba de 0,1%, tal como había anticipado el organismo oficial, luego de haber recortado 0,4% el mes previo.

Esto se da en un contexto en el que el índice de la energía estuvo durante las últimas semanas en la mira de los analistas por la suba de los precios del petróleo, a raíz del recrudecimiento de la guerra en Irán. El último dato fue positivo marcando una baja de 1,5% mensual, aunque en el acumulado de los últimos doce meses se incrementó en 14,7%. Esto se debió a la caída del 2,9% en los precios de la gasolina, mostrando una baja por segundo mes consecutivo.

En ese este escenario, y tras las tensiones en el Estrecho de Ormuz, vía clave para el transporte y comercialización energética, por donde pasa el 20% del crudo y el 20% del gas natural, que generó intensas fluctuaciones en los precios, la moderación del IPC abona la esperanza de que las tasas de interés se mantengan sin cambios, cuando antes se proyectaba una suba por parte de la Fed .

Según el relevamiento del Departamento de Trabajo de EE.UU. excluyendo factores estacionales o mayormente volátiles como la energía y los alimentos, el llamado IPC subyacente , equivalente a la inflación núcleo, aumentó 0,2% mensual en julio y 2,5% en términos interanuales, siguiendo las expectativas de los analistas, indicó el portal Investing.com.

Incidió también la caída de los precios de los medicamentos, parcialmente compensada por importantes aumentos en los precios de los equipos de vídeo y audio, lo que, según analistas de Capital Economics, citados por el portal, lo que podría reflejar las presiones de costos relacionadas con el rápido desarrollo de la infraestructura de inteligencia artificial.

La política de la Fed

El foco está puesto hoy en cómo esto puede incidir en la respuesta del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva, cuando en septiembre tenga que decidir si mantiene los tipos de interés o sube la tasa. Se estima que subir los tipos de interés puede ayudar a controlar la inflación, sin embargo, tiene el riesgo de frenar la actividad económica y afectar negativamente al mercado laboral.

"Las expectativas sobre la decisión de la Reserva Federal en septiembre han sido muy altas y parecen mantenerse así tras la publicación del informe de inflación. Los inversores ahora ven una probabilidad aproximada del 56% de que la Reserva Federal opte por mantener los tipos estables en septiembre, mientras que el 44% anticipa una subida de un cuarto de punto", según CME FedWatch.

Por su parte, Stephen Brown, economista jefe para Norteamérica de Capital Economics, afirmó en una nota citada por Investing.com que los datos "no inclinan la balanza a favor ni de los moderados ni de los agresivos" en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). S

No obstante, añadió que bastaría con una "pequeña sorpresa a la baja" en el índice de precios al productor que se publicará el jueves para que el índice de precios de los gastos de consumo personal subyacentes —el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal— "baje un escalón y proporcione a los moderados del FOMC argumentos a su favor".