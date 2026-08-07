Cuánto necesitó ganar una familia tipo en CABA para ser de clase media tras la inflación del 2,9%

El IDECBA entregó un nuevo informe que estableció los valores de las líneas de indigencia y pobreza.

De acuerdo con el reporte del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba), una familia tipo requirió $2.558.973,78 mensuales en julio para ser considerada de clase media. El umbral corresponde al denominado “Hogar 1”, integrado por una pareja de 35 años, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años.

Según el informe, para integrar dicho segmento, el ingreso familiar mensual debe ubicarse entre $2.558.973,78 y $8.188.716,07.

$2.558.973,78, lo mínimo para ser considerado clase media Archivo. Los hogares con ingresos superiores a $8.188.716,07 fueron clasificados dentro de los sectores acomodados.

Cuáles fueron las líneas de indigencia y pobreza en julio El relevamiento del Idecba indicó que el ingreso mínimo mensual para que una familia tipo no sea considerada indigente fue de $880.937,89. En tanto, la línea de pobreza se ubicó en $1.617.870,71, un valor que representó un incremento del 2,6% respecto de junio. El mismo aumento se registró para la línea de indigencia.