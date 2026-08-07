Fuerte salto en la inflación en CABA: pasó de 1,8% a 2,9%

Tras varios meses de moderación, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires registró en julio una aceleración de más de un punto porcentual respecto de junio. El incremento estuvo impulsado, en buena medida, por factores estacionales propios del receso invernal, un período en el que suele intensificarse la presión sobre los precios.

Concretamente, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró el mes pasado un incremento de 2,9% y acumuló una suba de 19,4% durante los primeros siete meses de 2026. Así, la variación interanual se ubicó en 33,2%, lo que representó un aumento de 0,6 puntos porcentuales respecto del mes previo.

De esta manera, el índice porteño volvió a ubicarse cerca del 3% mensual, en un contexto en el que distintos rubros vinculados con el turismo, los servicios, el transporte y los alimentos ejercieron una mayor presión sobre el nivel general de precios.

Durante julio, cinco divisiones concentraron buena parte de la presión sobre el índice. Restaurantes y hoteles; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Transporte; Alimentos y bebidas no alcohólicas; y Recreación y cultura aportaron en conjunto 2,11 puntos porcentuales al aumento mensual del IPCBA.

El mayor impacto individual correspondió a Restaurantes y hoteles , que registró una suba promedio del 5,3% y aportó 0,59 puntos porcentuales al índice general.

El incremento estuvo explicado principalmente por el aumento de las tarifas de alojamiento en hoteles por motivos turísticos y, en menor medida, por la suba de los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas.

Inflación de CABA: el peso de los servicios

La segunda mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que aumentó 2,7% durante julio y aportó 0,54 puntos porcentuales al IPCBA.

La variación estuvo asociada a los mayores valores de los gastos comunes de la vivienda, los alquileres y las tarifas residenciales del servicio de electricidad.

El dato cobra relevancia porque se trata de uno de los rubros con mayor peso en el gasto de los hogares y también fue uno de los principales responsables de la inflación interanual.

Inflación en CABA: la incidencia de transporte y alimentos

El rubro Transporte registró una suba del 3,1% y tuvo una incidencia de 0,35 puntos porcentuales. El incremento respondió principalmente a los aumentos en los precios de los pasajes aéreos y del boleto de colectivo urbano.

En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,9% y aportó 0,33 puntos porcentuales al nivel general.

Dentro de los alimentos, el mayor incremento se observó en Verduras, tubérculos y legumbres, que avanzaron 9% en julio.

También se registraron aumentos en Leche, productos lácteos y huevos, con una suba del 2,2%, y en Pan y cereales, que aumentó 1,6%.