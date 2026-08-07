El riesgo país sube y roza los 450 puntos, mientras que los bonos argentinos operan en rojo en Wall Street

Los bonos en dólares caen en Nueva York, lo que lleva al riesgo país a rozar los 450 puntos básicos.

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El mercado argentino encara la última rueda de la semana con tendencia bajista en Wall Street. Los ADRs alternan subas y bajas, mientras que la deuda soberana opera en rojo. El riesgo país sube y roza los 450 puntos básicos.

Los bonos caen hasta 1,4% en Nueva York, traccionados por el Bonar 2041. El riesgo país se ubica en 448 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 0,3%. Las acciones del panel líder operan con mayorías en rojo, traccionadas por Holcim (-1,3%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven mixtos.