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Inflación: las consultoras del Banco Central prevén un 2% y un 1,8% para julio y agosto

El REM del Banco Central mostró una proyección de inflación de 2% para julio y una desaceleración gradual en los meses siguientes. También anticipó un IPC de 29,8% para 2026 y un tipo de cambio oficial de $1.652 para diciembre.

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La inflación en julio y agosto
Archivo MDZ

Las consultoras y bancos que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina estimaron una inflación de 2% para julio y de 1,8% para agosto, según el informe difundido por la autoridad monetaria.

El dato oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio será publicado por el Indec el jueves 13 de agosto a las 16.

Cómo evolucionaría la inflación según el REM

Los participantes del relevamiento proyectaron una desaceleración gradual para los próximos meses:

  • Agosto: 1,8%
  • Septiembre: 1,8%
  • Octubre: 1,7%
  • Noviembre: 1,6%
  • Diciembre: 1,8%

Para el conjunto de 2026, las consultoras y entidades financieras estimaron la inflación en 29,8%.

1,8%, la inflación estimada de agosto

1,8%, la inflación estimada de agosto

Qué prevén para 2027 y 2028

El REM también incluyó proyecciones de mediano plazo. Los encuestados calcularon una inflación de 20% para 2027 y de 14,1% para 2028.

Dólar: cuál es la proyección para fin de 2026

En materia cambiaria, los analistas consultados por el BCRA proyectaron un dólar oficial de $1.652 para diciembre de 2026.

Actividad económica: qué estiman las consultoras

Respecto de la actividad económica, las consultoras y bancos sostuvieron que el Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por estacionalidad habría caído 0,4% en el segundo trimestre del año. Para el resto de 2026, las proyecciones apuntan a una recuperación: se espera un crecimiento de 1,0% en el tercer trimestre y otro 1,0% en el cuarto trimestre.

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