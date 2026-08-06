Inflación: las consultoras del Banco Central prevén un 2% y un 1,8% para julio y agosto

Las consultoras y bancos que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina estimaron una inflación de 2% para julio y de 1,8% para agosto , según el informe difundido por la autoridad monetaria.

El dato oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio será publicado por el Indec el jueves 13 de agosto a las 16 .

Para el conjunto de 2026 , las consultoras y entidades financieras estimaron la inflación en 29,8% .

El REM también incluyó proyecciones de mediano plazo. Los encuestados calcularon una inflación de 20% para 2027 y de 14,1% para 2028 .

Dólar: cuál es la proyección para fin de 2026

En materia cambiaria, los analistas consultados por el BCRA proyectaron un dólar oficial de $1.652 para diciembre de 2026.

Actividad económica: qué estiman las consultoras

Respecto de la actividad económica, las consultoras y bancos sostuvieron que el Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por estacionalidad habría caído 0,4% en el segundo trimestre del año. Para el resto de 2026, las proyecciones apuntan a una recuperación: se espera un crecimiento de 1,0% en el tercer trimestre y otro 1,0% en el cuarto trimestre.