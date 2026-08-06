Inflación: las consultoras del Banco Central prevén un 2% y un 1,8% para julio y agosto
El REM del Banco Central mostró una proyección de inflación de 2% para julio y una desaceleración gradual en los meses siguientes. También anticipó un IPC de 29,8% para 2026 y un tipo de cambio oficial de $1.652 para diciembre.
Las consultoras y bancos que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina estimaron una inflación de 2% para julio y de 1,8% para agosto, según el informe difundido por la autoridad monetaria.
El dato oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio será publicado por el Indec el jueves 13 de agosto a las 16.
Cómo evolucionaría la inflación según el REM
Los participantes del relevamiento proyectaron una desaceleración gradual para los próximos meses:
- Agosto: 1,8%
- Septiembre: 1,8%
- Octubre: 1,7%
- Noviembre: 1,6%
- Diciembre: 1,8%
Para el conjunto de 2026, las consultoras y entidades financieras estimaron la inflación en 29,8%.
Qué prevén para 2027 y 2028
El REM también incluyó proyecciones de mediano plazo. Los encuestados calcularon una inflación de 20% para 2027 y de 14,1% para 2028.
Dólar: cuál es la proyección para fin de 2026
En materia cambiaria, los analistas consultados por el BCRA proyectaron un dólar oficial de $1.652 para diciembre de 2026.
Actividad económica: qué estiman las consultoras
Respecto de la actividad económica, las consultoras y bancos sostuvieron que el Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por estacionalidad habría caído 0,4% en el segundo trimestre del año. Para el resto de 2026, las proyecciones apuntan a una recuperación: se espera un crecimiento de 1,0% en el tercer trimestre y otro 1,0% en el cuarto trimestre.