Aerolíneas Argentinas por primera vez en la historia aportará dinero al Estado tras cerrar 2025 con ganancias

La aerolínea de bandera aportará recursos al Estado nacional por primera vez en su historia . La asamblea de accionistas de Aerolíneas Argentinas aprobó este miércoles la memoria y los estados contables correspondientes a 2025, ejercicio que marcó el segundo año consecutivo con resultado positivo desde la estatización de la empresa en 2008.

Según el balance, validado por la consultora KPMG y por la Auditoría General de la Nación (AGN) , la empresa obtuvo una ganancia neta de $238.000 millones el pasado año . Como consecuencia de ese resultado, abonará alrededor de $6000 millones en concepto de Impuesto a las Ganancias , el primer pago de ese tributo desde su creación.

El cierre de 2025 también mostró otro dato relevante: Aerolíneas Argentinas volvió a registrar patrimonio neto positivo , que alcanzó los $18.000 millones . La compañía mantenía patrimonio neto negativo desde 2014.

De acuerdo con la información presentada, la recuperación patrimonial se explicó principalmente por los resultados positivos acumulados de los dos últimos ejercicios , sin necesidad de aportes de capital del Estado durante 2025.

Tras los ajustes derivados del proceso de auditoría, el balance informó un superávit operativo de US$120,7 millones . En paralelo, la empresa redujo su deuda bancaria y financiera en 52% , que se ubicó en US$170,5 millones al 31 de diciembre de 2025 .

El contraste con el período 2008-2023

La mejora de los números adquiere relevancia al compararse con la trayectoria reciente de la compañía. Entre 2008 y 2023, Aerolíneas Argentinas registró una pérdida operativa promedio de US$400 millones anuales.

Qué dijeron las autoridades

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, afirmó: "Los resultados reflejan el proceso de ordenamiento de las cuentas de la compañía y permiten avanzar en un plan de renovación de flota con recursos propios".

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó: "Este es el camino: equilibrio fiscal, eficiencia en la gestión y un Estado que cuide los recursos de los argentinos".