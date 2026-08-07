Carrefour cierra una nueva sucursal en Mendoza y ya van tres en menos de dos meses

El retail mendocino sumará en las próximas horas un nuevo cierre . En esta oportunidad, Carrefour confirmó la baja de persianas de manera definitiva de otra de sus sucursales de la Ciudad de Mendoza. En esta oportunidad se trata de un local del formato Expréss que había sido adquirida hace menos de un año tras la compra de la cadena Super A .

Este nuevo cierre por parte de Carrefour se da apenas un mes después de haber cerrado dos tiendas en la Sexta Sección de Ciudad . La compañía confirmó que esta tienda ubicada en calle Agustín Álvarez de la Quinta Sección dejará de operar de manera definitiva a partir del 9 de agosto, en una nueva señal de la reorganización que viene llevando adelante sobre su red de proximidad.

El anuncio fue colocado en la puerta del local mediante un cartel dirigido a los clientes. Allí la empresa informó que la sucursal cerrará sus puertas definitivamente a partir del próximo domingo y detalló cuáles serán los puntos de venta alternativos para quienes habitualmente realizaban sus compras en ese establecimiento.

Entre las sucursales sugeridas figuraban el Carrefour de Las Heras 798, el Carrefour Market de Avenida Colón 324, y los Carrefour Express ubicados en San Lorenzo 690, Avenida España 1244 y Arístides Villanueva 287, todos dentro de un radio inferior a 1,2 kilómetros.

Aunque la empresa no difundió hasta el momento un comunicado específico sobre este nuevo cierre, la decisión se produce en el mismo contexto de revisión de su red comercial que ya había motivado el cierre de dos sucursales en la Sexta Sección durante julio.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

Un ajuste que suma un tercer cierre en pocas semanas

Con esta decisión, Carrefour acumula tres cierres de sucursales en Mendoza en poco más de un mes. A fines de junio la compañía había anunciado el cierre de los locales ubicados en Jorge A. Calle 631 y Suipacha 556, ambos en Ciudad. En ese momento explicó que se trataba de una medida puntual vinculada al desempeño económico de esas tiendas y descartó que formara parte de un retiro de la provincia.

La empresa sostuvo entonces que esas sucursales arrastraban resultados comerciales desfavorables durante un período prolongado y aseguró que la prioridad sería preservar las fuentes laborales de los trabajadores alcanzados mediante distintas alternativas de reubicación.

Una estrategia con señales contrapuestas

Los cierres contrastan con la estrategia de expansión que Carrefour había desplegado meses atrás en Mendoza. En 2025 la cadena adquirió el fondo de comercio de las sucursales de Súper A con el objetivo de fortalecer el formato Carrefour Express, considerado uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro del retail alimenticio. Varias de esas tiendas fueron reconvertidas bajo la nueva marca y pasaron a integrar la red de cercanía de la compañía.

Sin embargo, el escenario de consumo y la búsqueda de una mayor eficiencia operativa parecen haber llevado a la empresa a revisar la rentabilidad de algunos puntos de venta, privilegiando aquellos locales con mejor desempeño.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

La reestructuración en Mendoza también se inscribe dentro del proceso de redefinición que Carrefour atraviesa en Argentina. Luego de haber evaluado durante 2025 la posibilidad de incorporar un socio o vender su operación local, la casa matriz francesa decidió mantener su presencia en el país y avanzar con un esquema que combina inversiones en formatos considerados estratégicos con el cierre de establecimientos que dejaron de ser rentables.