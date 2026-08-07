El Banco Central advirtió que si se estira la guerra en Medio Oriente podría ser un riesgo para la economía argentina

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) identificó a la prolongación del conflicto en Medio Oriente como el principal riesgo externo para la economía argentina y advirtió que una escalada de las tensiones podría impactar tanto sobre el comercio internacional como sobre el acceso al financiamiento.

La advertencia forma parte del Informe de Política Monetaria (IPOM) correspondiente al segundo trimestre de 2026, presentado por la autoridad monetaria junto con una evaluación de otros factores globales que podrían complicar el escenario económico local.

Según el informe, una escalada podría afectar a la Argentina a través de dos canales:

El organismo remarcó que un deterioro del contexto internacional podría reducir el crecimiento de los principales socios comerciales del país y encarecer el acceso al crédito para las economías emergentes.

El IPOM puso especial atención en el mercado petrolero y advirtió que los factores que hasta ahora ayudaron a contener el impacto de la crisis energética comienzan a perder fuerza.

El documento señaló que el amortiguador que moderó el shock inicial sobre la inflación internacional —menos inventarios de crudo y una fuerte reducción de las compras de petróleo por parte de China— se encuentra próximo a agotarse.

En ese contexto, el Banco Central indicó que:

las reservas mundiales de petróleo ya están en niveles muy bajos;

una eventual recuperación de la demanda china podría eliminar otro de los factores que ayudaron a contener los precios internacionales.

Por ello, advirtió que ante un nuevo episodio de tensión “la ausencia de ese colchón podría traducirse en alzas de precios”.

Qué otros riesgos globales identificó el Banco Central

El BCRA consideró vigente el riesgo de mayores tensiones comerciales entre las principales economías, especialmente entre Estados Unidos y China.

El organismo también alertó que nuevos focos de conflicto podrían provocar una búsqueda de activos de refugio y endurecer las condiciones financieras para los mercados emergentes.

Volatilidad vinculada a la inteligencia artificial

El informe incorporó también un riesgo asociado a los mercados tecnológicos y mencionó la posibilidad de correcciones abruptas derivadas de las expectativas sobre la inteligencia artificial, con potencial impacto sobre los mercados financieros internacionales.

Qué dijo Santiago Bausili sobre la posición de la Argentina

Durante la presentación del informe, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, sostuvo que la entidad considera que llega a este escenario con una posición más sólida que en episodios anteriores.

En ese sentido, destacó que la acumulación de reservas y la recuperación de herramientas de política económica ofrecen “un mayor margen de maniobra” para morigerar el impacto de eventuales períodos de tensión internacional.