El presidente del Banco Central descartó un rescate para los deudores: "Es una conversación entre privados"

El presidente del Banco Central , Santiago Bausili, se refirió este jueves a la situación de quienes acumulan atrasos con las entidades bancarias y, en sintonía con Luis Caputo, descartó cualquier programa de auxilio estatal para los deudores. "Seguimos viendo esto como una conversación entre privados", planteó durante una conferencia de prensa.

El titular de la autoridad monetaria fue categórico sobre el rumbo elegido: "Nosotros vamos a evitar las soluciones que impliquen quitarle recursos a alguien para asignárselos a otro, y eso incluye una monetización de estas cuestiones".

Al fundamentar por qué no habrá intervención oficial, aseguró: "En la historia, cuando el Estado se mete en medio de una conversación entre privados, típicamente es torpe y acarrea consecuencias no deseadas". Y sumó un dato sobre lo que le llega desde el sector: "Lo que nosotros escuchamos del sector privado es que prefieren que nosotros no nos metamos".

La posición coincide con la que había expresado días atrás el ministro de Economía, quien también rechazó una intervención del Gobierno y anticipó que la mora de los usuarios financieros iba a ceder "porque los bancos están haciendo un esfuerzo y los están refinanciando a tasas mucho más bajas en plazos mucho más largos".

Bausili adhirió a ese planteo y explicó que se trata de procesos lentos —los comparó con los "digestivos"—, con una dinámica y unos tiempos propios. Por eso, señaló, "es raro" que los ratios de morosidad "sufran saltos discretos o cambios muy acentuados en el corto plazo".

Para ilustrarlo, detalló el recorrido burocrático de un crédito refinanciado: "Una persona que está en categoría 5 y renegocia su crédito va a pasar a categoría 4 después de tres pagos regularizados. Entonces, una vez que renegoció y está pagando, sigue en categoría 4 a pesar de que su crédito ya está corriente. Después de tres pagos más va a pasar a categoría 3. Entonces ya lleva seis meses de estar regularizado y sigue en categoría 3 que entra en el índice de morosidad". En total, precisó, un crédito refinanciado puede demorar nueve meses hasta llegar a la categoría 1.

De todos modos, el funcionario marcó una señal positiva: "Con la reducción de la inflación y con una mejor lectura de cuál es la situación de la morosidad, el crédito en pesos de las familias está empezando a crecer de nuevo". A partir de ese escenario, agregó, "la morosidad deja de crecer en forma relevante en pesos pero el monto de los créditos empieza a crecer".

Inflación: optimismo, pero sin número

Consultado por las proyecciones de precios, el titular del BCRA evitó comprometerse con una cifra, aunque marcó una tendencia descendente. "Nosotros no hacemos una proyección; lo que hacemos es, anticipamos que somos optimistas con respecto a las dinámicas para el trimestre que viene en base a que observamos que ciertos factores que parecían estacionales o temporarios dejaron de ejercer la presión que ejercían en el primer trimestre", explicó, y señaló que la misma situación se repitió en el segundo trimestre. "Lo que estamos anticipando de esa dinámica es que eso continúa en el tercer trimestre", completó.

Bausili también se detuvo en un factor que arrastra el índice: "Hay un componente de inercia inflacionaria que está asociada con la indexación de ciertos contratos que a medida que baja el nivel de inflación también baja la presión que ponen ese tipo de ajustes sobre la inflación que se va manifestando".

"Todos estos elementos a nosotros nos están dando que la inflación va hacia abajo", resumió. Pero justificó la ausencia de un pronóstico concreto por la dificultad de "anticipar la velocidad" y de prever "cuándo vamos a enfrentar un shock, cuándo lo vamos a poder evitar, y cuál va a ser más pesado que el otro, cuándo el componente inercial va a ser más pesado que la dinámica propia de los precios en nivel primario". Y cerró: "Es por eso que no agarramos un número específico de proyección".