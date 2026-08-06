Licencia de conducir en CABA: cuánto sale renovarla y quiénes no pagan la BUI

La renovación de la licencia en CABA cuesta $44.350 en agosto de 2026 e incluye la BUI y el CENAT; además, requiere una charla y controles psicofísicos en sede.

Los conductores porteños pueden iniciar la renovación de su licencia de manera digital y completar las evaluaciones en una sede habilitada.

Dejar la renovación para último momento puede convertir un trámite previsible en un problema, especialmente cuando la licencia ya venció y el vehículo se usa todos los días. En agosto de 2026, los conductores con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires deben contemplar un gasto total de $44.350 para completar la gestión.

Ese monto se divide en dos pagos obligatorios. La Boleta Única Inteligente correspondiente a la renovación cuesta $34.200, mientras que el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito tiene un valor de $10.150. El CENAT se abona por separado y resulta indispensable para comenzar la solicitud. Según la tabla oficial porteña, el certificado de legalidad y los estudios complementarios no tienen costo cuando corresponden.

Quiénes pueden renovar la licencia en CABA El procedimiento está disponible para titulares de un registro porteño vigente o vencido hace menos de un año. También se exige DNI actualizado con domicilio en la Ciudad y una cuenta miBA. Antes de solicitar el turno, el conductor debe consultar si tiene infracciones pendientes y pagar el CENAT obligatorio, que conserva su validez durante 60 días desde la fecha de acreditación. Además de registrarlo en el sistema, deberá llevarlo impreso el día de la cita. Las licencias profesionales de clase D suman requisitos particulares, como el certificado de antecedentes penales vigente. Quienes hayan trasladado su domicilio desde otra jurisdicción deben iniciar una renovación específica.

Foto: Gobierno La siguiente etapa comienza con una charla virtual de aproximadamente 50 minutos, compuesta por videos y preguntas sobre seguridad vial. El curso debe finalizarse antes de asistir a la sede y mantiene una validez de un año. Luego se cargan los datos personales y la declaración jurada de aptitud psicofísica en la plataforma oficial de renovación. Una vez habilitada la agenda, el solicitante puede elegir entre 19 sedes y pagar la BUI. Esa boleta debe abonarse dentro de las 48 horas para conservar el turno. La tolerancia para presentarse es de 30 minutos; superado ese margen, la cita queda cancelada. En la sede se realizan evaluaciones de visión, audición, psicología y estado médico.

El año de gracia no permite seguir manejando La Ciudad concede un plazo de hasta un año desde el vencimiento para renovar el registro sin pasar al trámite de otorgamiento inicial. Sin embargo, esa posibilidad no extiende la habilitación para circular: desde el día en que caduca la licencia, su titular ya no puede conducir. Una vez iniciada la solicitud, dispone de 180 días corridos para finalizarla.