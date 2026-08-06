Marcha en el Congreso: a qué hora arranca la movilización y cómo será el operativo de seguridad
Organizaciones sociales y políticas convocaron a una marcha pese a que el Poder Ejecutivo retiró el apartado sobre la Ley de Tierras.
Este jueves, el Senado debatirá el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno de Javier Milei a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger. En ese marco, diversas organizaciones sociales y políticas convocaron a marchar hasta la legislatura para manifestar su descontento con algunos de los puntos del proyecto.
Los cambios en el proyecto que se debatirá este jueves
La movilización fue confirmada pese a que el Gobierno nacional decidió retirar el capítulo que proponía modificar la vigente Ley de Tierras (Ley 26.737) y ampliar del 15% al 25% el límite de tierras rurales en manos de extranjeros. La decisión del Poder Ejecutivo se produjo luego de detectar que no contaba con el respaldo político necesario para sostener esa parte de la iniciativa en el Congreso.
El capítulo eliminado concentraba buena parte de las críticas de la oposición y de organizaciones sociales, sindicales y ambientales. Sin embargo, los convocantes resolvieron mantener la protesta al considerar que el resto del proyecto también plantea modificaciones que rechazan.
A qué hora es la marcha en el Congreso de la Nación
La marcha convocada para este jueves 6 de agosto frente al Congreso comenzará a las 12 del mediodía en la Plaza de los Dos Congresos, aunque las organizaciones prevén que el mayor nivel de asistencia se registre a partir de las 17.
La movilización fue ratificada por la CGT, las dos CTA, la UTEP, ATE y distintas federaciones universitarias, entre ellas FEDUN y FATUN. Las organizaciones sostienen que el proyecto continúa afectando normas vinculadas con el acceso a la tierra y la vivienda, además de incluir cambios en la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Expropiaciones.
Cómo será el operativo y qué calles estarán afectadas
El Ministerio de Seguridad de la Nación desplegará un operativo especial en las inmediaciones del Congreso. El dispositivo contempla un vallado reforzado alrededor de la Plaza del Congreso y sobre las principales avenidas de la zona para ordenar la circulación y prevenir incidentes.
Las autoridades recomendaron evitar transitar en automóvil por el cuadrante comprendido entre las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio, donde se prevén las mayores complicaciones de tránsito durante toda la jornada.
También habrá cortes y demoras sobre Hipólito Yrigoyen, Callao, Entre Ríos y Rivadavia, mientras que distintas organizaciones iniciarán sus columnas desde la avenida 9 de Julio para avanzar por Avenida de Mayo hasta llegar al Congreso, lo que extenderá las restricciones hacia otros sectores del centro porteño.
Cambios en colectivos y subtes
La protesta también impactará en el transporte público. Varias líneas de colectivos modificarán sus recorridos habituales para evitar la zona de la concentración.
En la red de subtes, la estación Congreso de la Línea A permanecerá cerrada, mientras que en la Línea B la estación Callao registrará una importante afluencia de pasajeros. Además, los accesos peatonales a la estación Entre Ríos de la Línea E presentarán restricciones durante el desarrollo de la movilización.