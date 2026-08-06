Marcha en el Congreso: a qué hora arranca la movilización y cómo será el operativo de seguridad

Organizaciones sociales y políticas convocaron a una marcha pese a que el Poder Ejecutivo retiró el apartado sobre la Ley de Tierras.

El Congreso de la Nación estará vallado mientras se debata la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Este jueves, el Senado debatirá el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno de Javier Milei a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger. En ese marco, diversas organizaciones sociales y políticas convocaron a marchar hasta la legislatura para manifestar su descontento con algunos de los puntos del proyecto.

Los cambios en el proyecto que se debatirá este jueves La movilización fue confirmada pese a que el Gobierno nacional decidió retirar el capítulo que proponía modificar la vigente Ley de Tierras (Ley 26.737) y ampliar del 15% al 25% el límite de tierras rurales en manos de extranjeros. La decisión del Poder Ejecutivo se produjo luego de detectar que no contaba con el respaldo político necesario para sostener esa parte de la iniciativa en el Congreso.

El capítulo eliminado concentraba buena parte de las críticas de la oposición y de organizaciones sociales, sindicales y ambientales. Sin embargo, los convocantes resolvieron mantener la protesta al considerar que el resto del proyecto también plantea modificaciones que rechazan.

Patricia Bullrich defendió los cambios del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en una conferencia de prensa en el Senado. NA A qué hora es la marcha en el Congreso de la Nación La marcha convocada para este jueves 6 de agosto frente al Congreso comenzará a las 12 del mediodía en la Plaza de los Dos Congresos, aunque las organizaciones prevén que el mayor nivel de asistencia se registre a partir de las 17.

La movilización fue ratificada por la CGT, las dos CTA, la UTEP, ATE y distintas federaciones universitarias, entre ellas FEDUN y FATUN. Las organizaciones sostienen que el proyecto continúa afectando normas vinculadas con el acceso a la tierra y la vivienda, además de incluir cambios en la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Expropiaciones.