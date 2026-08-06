San Cayetano: horarios de las misas, recorrido de la marcha y cortes de tránsito
Como todos los años, este 7 de agosto habrá misas y una peregrinación de trabajadores para celebrar a San Cayetano. Los horarios claves de la jornada.
Este viernes 7 de agosto miles de fieles se acercarán al santuario de San Cayetano, en Liniers, para participar de una de las celebraciones religiosas más populares del país. La jornada incluirá misas, bendiciones y una peregrinación hasta Plaza de Mayo por el patrono del pan y el trabajo.
En esta oportunidad, la celebración lleva el lema "San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo". Como cada año, el Santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, abre sus puertas desde la medianoche para recibir a quienes llegan a agradecer, pedir trabajo o cumplir promesas.
Además de las actividades religiosas, las organizaciones sociales, sindicales y movimientos de trabajadores realizan la tradicional Marcha de San Cayetano bajo la consigna "Tierra, Techo y Trabajo", con un recorrido que une Liniers con Plaza de Mayo.
San Cayetano 2026: cronograma de misas y actividades
Las actividades arrancan este jueves 6 de agosto con un festival cultural y popular desde las 20. A las 22.45, los fieles pueden participar del primer Pacto de Amistad con San Cayetano y recibir la tradicional cinta amarilla.
En tanto, a las 00:00 del viernes empieza oficialmente la Fiesta Grande con la apertura del santuario.
Los principales horarios son:
- 8: Misa de los Trabajadores, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.
- Después de la misa: bendición de herramientas de trabajo.
- 11: misa central, con transmisión en vivo por el canal oficial del Santuario de San Cayetano.
Durante toda la jornada, los fieles pueden renovar el Pacto de Amistad con San Cayetano y recibir estampitas junto con la tradicional cinta amarilla.
Para ordenar el ingreso al templo habrá dos circuitos:
- Fila de peregrinos: para quienes quieran acercarse a la imagen del santo, tocar el vidrio, dejar espigas de trigo y rezar.
- Fila rápida: para quienes quieren directamente participar de la misa o realizar una oración.
Marcha de San Cayetano: recorrido, horarios y cortes de tránsito
La celebración también incluye la tradicional marcha organizada por movimientos sociales, centrales sindicales y organizaciones de trabajadores.
El cronograma previsto es el siguiente:
- 8: concentración en Cuzco y Avenida Rivadavia, con la bendición de herramientas.
- Luego comienza la movilización hacia Plaza de Mayo por la Avenida Rivadavia.
- 11: feria cooperativa y verdurazo en Plaza de Mayo y Avenida de Mayo.
- 13: acto central y lectura de un documento conjunto.
La columna está integrada por organizaciones sociales, la CGT, las dos CTA y otros espacios sindicales. Además, este año tiene el condimento especial de los 10 años de la primera Marcha de San Cayetano, realizada en 2016 bajo la consigna "Tierra, Techo y Trabajo".
Qué cortes de calle habrá durante la jornada
Debido a la gran cantidad de peregrinos y manifestantes, durante buena parte del viernes habrá cortes de tránsito y demoras en distintos puntos de la Ciudad.
Las principales zonas afectadas serán:
- Alrededores del Santuario de San Cayetano, en Liniers.
- Avenida Rivadavia.
- Centro porteño.
- Plaza de Mayo y calles cercanas.