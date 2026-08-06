San Cayetano: horarios de las misas, recorrido de la marcha y cortes de tránsito

Como todos los años, este 7 de agosto habrá misas y una peregrinación de trabajadores para celebrar a San Cayetano. Los horarios claves de la jornada.

A qué hora son las misas y la marcha por el Día de San Cayetano.

Este viernes 7 de agosto miles de fieles se acercarán al santuario de San Cayetano, en Liniers, para participar de una de las celebraciones religiosas más populares del país. La jornada incluirá misas, bendiciones y una peregrinación hasta Plaza de Mayo por el patrono del pan y el trabajo.

En esta oportunidad, la celebración lleva el lema "San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo". Como cada año, el Santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, abre sus puertas desde la medianoche para recibir a quienes llegan a agradecer, pedir trabajo o cumplir promesas.

Además de las actividades religiosas, las organizaciones sociales, sindicales y movimientos de trabajadores realizan la tradicional Marcha de San Cayetano bajo la consigna "Tierra, Techo y Trabajo", con un recorrido que une Liniers con Plaza de Mayo.

Se cumplen diez años de la primera marcha de las organizaciones sociales por el Día de San Cayetano. NA San Cayetano 2026: cronograma de misas y actividades Las actividades arrancan este jueves 6 de agosto con un festival cultural y popular desde las 20. A las 22.45, los fieles pueden participar del primer Pacto de Amistad con San Cayetano y recibir la tradicional cinta amarilla.

En tanto, a las 00:00 del viernes empieza oficialmente la Fiesta Grande con la apertura del santuario.