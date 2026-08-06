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San Cayetano: horarios de las misas, recorrido de la marcha y cortes de tránsito

Como todos los años, este 7 de agosto habrá misas y una peregrinación de trabajadores para celebrar a San Cayetano. Los horarios claves de la jornada.

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A qué hora son las misas y la marcha por el Día de San Cayetano.

A qué hora son las misas y la marcha por el Día de San Cayetano.

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Este viernes 7 de agosto miles de fieles se acercarán al santuario de San Cayetano, en Liniers, para participar de una de las celebraciones religiosas más populares del país. La jornada incluirá misas, bendiciones y una peregrinación hasta Plaza de Mayo por el patrono del pan y el trabajo.

En esta oportunidad, la celebración lleva el lema "San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo". Como cada año, el Santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, abre sus puertas desde la medianoche para recibir a quienes llegan a agradecer, pedir trabajo o cumplir promesas.

Además de las actividades religiosas, las organizaciones sociales, sindicales y movimientos de trabajadores realizan la tradicional Marcha de San Cayetano bajo la consigna "Tierra, Techo y Trabajo", con un recorrido que une Liniers con Plaza de Mayo.

Se cumplen diez años de la primera marcha de las organizaciones sociales por el Día de San Cayetano.

Se cumplen diez años de la primera marcha de las organizaciones sociales por el Día de San Cayetano.

San Cayetano 2026: cronograma de misas y actividades

Las actividades arrancan este jueves 6 de agosto con un festival cultural y popular desde las 20. A las 22.45, los fieles pueden participar del primer Pacto de Amistad con San Cayetano y recibir la tradicional cinta amarilla.

En tanto, a las 00:00 del viernes empieza oficialmente la Fiesta Grande con la apertura del santuario.

Los principales horarios son:

  • 8: Misa de los Trabajadores, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.
  • Después de la misa: bendición de herramientas de trabajo.
  • 11: misa central, con transmisión en vivo por el canal oficial del Santuario de San Cayetano.

Durante toda la jornada, los fieles pueden renovar el Pacto de Amistad con San Cayetano y recibir estampitas junto con la tradicional cinta amarilla.

Para ordenar el ingreso al templo habrá dos circuitos:

  • Fila de peregrinos: para quienes quieran acercarse a la imagen del santo, tocar el vidrio, dejar espigas de trigo y rezar.
  • Fila rápida: para quienes quieren directamente participar de la misa o realizar una oración.

Marcha de San Cayetano: recorrido, horarios y cortes de tránsito

La celebración también incluye la tradicional marcha organizada por movimientos sociales, centrales sindicales y organizaciones de trabajadores.

El cronograma previsto es el siguiente:

  • 8: concentración en Cuzco y Avenida Rivadavia, con la bendición de herramientas.
  • Luego comienza la movilización hacia Plaza de Mayo por la Avenida Rivadavia.
  • 11: feria cooperativa y verdurazo en Plaza de Mayo y Avenida de Mayo.
  • 13: acto central y lectura de un documento conjunto.

La columna está integrada por organizaciones sociales, la CGT, las dos CTA y otros espacios sindicales. Además, este año tiene el condimento especial de los 10 años de la primera Marcha de San Cayetano, realizada en 2016 bajo la consigna "Tierra, Techo y Trabajo".

Qué cortes de calle habrá durante la jornada

Debido a la gran cantidad de peregrinos y manifestantes, durante buena parte del viernes habrá cortes de tránsito y demoras en distintos puntos de la Ciudad.

Las principales zonas afectadas serán:

  • Alrededores del Santuario de San Cayetano, en Liniers.
  • Avenida Rivadavia.
  • Centro porteño.
  • Plaza de Mayo y calles cercanas.

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